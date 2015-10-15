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    У Насирова в Лондоне есть еще одна незадекларированная квартира - СМИ

    (обновлено: )1558
    По данным СМИ, которые ссылаются на выдержки из Британского реестра недвижимости, квартира находится в районе на севере города, далеко от центра, однако входит в т.н. Внутренний Лондон.
    Роман Насиров
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. У главы Государственной фискальной службы Романа Насирова есть еще одна незадекларированная квартира в Лондоне, пишут "Наші гроші" со ссылкой на выдержки из Британского реестра недвижимости.

    Ранее экс-замглавы ГФС Константин Ликарчук сообщил, что Насиров владеет квартирой в Лондоне (flat 5, 3 Limeharbour), однако она не внесена в декларацию чиновника.

    nashigroshi.org
    СМИ обнаружили еще одну незадеклаированную квартиру Романа Насирова в Лондоне

    "Речь идет о квартире №22 в доме Фоллоуфилд по улице Леннокс Роуд в Ислингтонском Боро Лондона (район на севере города, далеко от центра, однако входит в т.н. Внутренний Лондон)", — пишет издание.

    nashigroshi.org
    СМИ обнаружили еще одну незадеклаированную квартиру Романа Насирова в Лондоне

    По данным СМИ, квартира трехкомнатная, согласно данным британский риелторский сайтов — оценочная стоимость квартиры — 241 тыс фунтов стерлингов.

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