У Насирова в Лондоне есть еще одна незадекларированная квартира - СМИ

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. У главы Государственной фискальной службы Романа Насирова есть еще одна незадекларированная квартира в Лондоне, пишут "Наші гроші" со ссылкой на выдержки из Британского реестра недвижимости.

Ранее экс-замглавы ГФС Константин Ликарчук сообщил, что Насиров владеет квартирой в Лондоне (flat 5, 3 Limeharbour), однако она не внесена в декларацию чиновника.

nashigroshi.org СМИ обнаружили еще одну незадеклаированную квартиру Романа Насирова в Лондоне

"Речь идет о квартире №22 в доме Фоллоуфилд по улице Леннокс Роуд в Ислингтонском Боро Лондона (район на севере города, далеко от центра, однако входит в т.н. Внутренний Лондон)", — пишет издание.

nashigroshi.org СМИ обнаружили еще одну незадеклаированную квартиру Романа Насирова в Лондоне

По данным СМИ, квартира трехкомнатная, согласно данным британский риелторский сайтов — оценочная стоимость квартиры — 241 тыс фунтов стерлингов.