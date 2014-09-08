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    Политика

    Порошенко ввел в Мариуполе режим высокой боевой готовности

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )77211
    Президент Украины сказал, что как Главнокомандующий отдал все приказы, чтобы оборона Мариуполя была обеспечена.
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    RIA News Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности.

    "Как главнокомандующий отдал все приказы, чтобы оборона Мариуполя была обеспечена и был обеспечен режим высокой боевой готовности", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

    В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, базируется Донецкая областная госадминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    После нескольких месяцев кровопролитных столкновений на прошлой неделе противоборствующие стороны на переговорах в Минске договорились о перемирии, которое вступило в действие в 18.00 пятницы.

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