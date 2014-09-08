Порошенко ввел в Мариуполе режим высокой боевой готовности

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко отдал приказ обеспечить в Мариуполе режим высокой боевой готовности.

"Как главнокомандующий отдал все приказы, чтобы оборона Мариуполя была обеспечена и был обеспечен режим высокой боевой готовности", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.

Як Головнокомандувач віддав всі накази, щоб оборона Маріуполя була забезпечена і був забезпечений режим високої бойової готовності. — Петро Порошенко (@poroshenko) 8 сентября 2014

В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, базируется Донецкая областная госадминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной Донецкой народной республики.

После нескольких месяцев кровопролитных столкновений на прошлой неделе противоборствующие стороны на переговорах в Минске договорились о перемирии, которое вступило в действие в 18.00 пятницы.