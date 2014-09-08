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    Соцсети: жители осажденного Мариуполя не хотят бросать город

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    Конечно же, много на форумах и в соцсетях разных советов, как быть и что делать в осажденном городе, пишет Людмила Калита.
    Ситуация в Мариуполе
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    Людмила Калита, РИА Новости Украина

    Несмотря на практически полную блокаду, а также продолжающиеся обстрелы Мариуполя, местные жители, по крайней мере, те, кто остается в городе, не намерены уезжать. Это не данные опроса — об этом легко узнать из соцсетей и содержания форумов.

    Скриншот с сайта vk.com
    Скриншот с сайта vk.com

    К слову сказать, в связи с обострением ситуации в Мариуполе жители города получили возможность выехать в другие регионы Украины совершенно бесплатно — об этом местному ресурсу 0629 сообщили в центре помощи переселенцам. Ранее такую возможность имели беженцы из районов Донбасса, которые находятся в зоне АТО.

    К тому же до 11 сентября будет курсировать дополнительный поезд "Мариуполь-Харьков" — сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги. Однако воспользоваться появившейся возможностью мариупольцы не спешат, зачастую по вполне обыденным, мирским причинам:

    Скриншот с сайта vk.com
    Скриншот с сайта vk.com

    По словам Юлии Кенич, дома у нее "есть подвал (будем здесь пока это возможно)", родственников у нее вне города нет — все живут в Мариуполе. К тому же "беженцев никто не берет", — убеждена Юлия.

    Но люди все же едут, и многие готовы им помогать. Вот только не всем, как оказалось, эта помощь нужна. Встречаются в соцсетях весьма странные рассказы:

    Скриншот с сайта vk.com

    "Я, женщина, должна помогать здоровому мужику прятаться", — пишет еще в одном комментарии Лариса Тучина. Кого вывозить из опасной зоны первыми — личное дело каждой отдельно взятой семьи. "Мой дядя свою семью в Киев отправил, а сам в Донецке по си поры. А тут с этой ихней "национализацией имущества", как оказалось, что остался не напрасно", — написала на том же городском форуме Аня Шевченко.

    Конечно же, много на форумах и в соцсетях разных советов, как быть и что делать в осажденном городе:

    Скриншот с сайта Twitter

    Кстати, в понедельник в Мариуполь с визитом прибыл президент Украины Петр Порошенко. "Эту нашу землю мы никому не отдадим!", — заявил он по прибытии.

    Солдаты батальона Азов близ Мариуполя
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Солдаты охраняют подступы к Мариуполю

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