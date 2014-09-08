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    Фотоленты

    Солдаты охраняют подступы к Мариуполю

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )98613
    Солдаты батальона Азов близ Мариуполя
    Разбитый танк украинской армии на шоссе, соединяющем Мариуполь и Новоазовск
    Солдатский ботинок у разбитого танка украинских военных близ села Лебединское
    Местный житель и разгромленная обстрелом машина близ Мариуполя
    Солдат дежурит близ Мариуполя
    Солдаты батальона Азов в Мариуполе
    Разбитый грузовик близ Мариуполя
    Украинские солдаты осматривают сожженный танк близ Мариуполя
    Украинские военные близ Мариуполя
    Украинские солдаты близ Мариуполя
    Украинские военные у Мариуполя
    Украинские военные у Мариуполя
    Солдаты батальона Азов близ Мариуполя
    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе визита в Мариуполь заявил, что отдал приказ об усилении обороны города, для чего привлечены танки, ракетные установки и система ПВО.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Разбитый танк украинской армии на шоссе, соединяющем Мариуполь и Новоазовск
    Разбитый танк украинской армии на шоссе, соединяющем Мариуполь и Новоазовск.
    Associated Press Sergei Grits
    Солдатский ботинок у разбитого танка украинских военных близ села Лебединское
    Солдатский ботинок у разбитого танка украинских военных близ села Лебединское.
    Associated Press Sergei Grits
    Местный житель и разгромленная обстрелом машина близ Мариуполя
    Местный житель и разгромленная обстрелом машина близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Солдат дежурит близ Мариуполя
    Солдат дежурит близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Солдаты батальона Азов в Мариуполе
    Солдаты батальона "Азов" в Мариуполе.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Разбитый грузовик близ Мариуполя
    Разбитый грузовик близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Украинские солдаты осматривают сожженный танк близ Мариуполя
    Украинские солдаты осматривают сожженный танк близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Украинские военные близ Мариуполя
    Украинские военные близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Украинские солдаты близ Мариуполя
    Украинские солдаты близ Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Украинские военные у Мариуполя
    Украинские военные у Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Украинские военные у Мариуполя
    Украинские военные у Мариуполя.
    REUTERS Vasily Fedosenko

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    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе визита в Мариуполь заявил, что отдал приказ об усилении обороны города, для чего привлечены танки, ракетные установки и система ПВО.

    Президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе визита в Мариуполь заявил, что отдал приказ об усилении обороны города, для чего привлечены танки, ракетные установки и система ПВО.

    В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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