Солдаты охраняют подступы к Мариуполю

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник в ходе визита в Мариуполь заявил, что отдал приказ об усилении обороны города, для чего привлечены танки, ракетные установки и система ПВО.

В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".