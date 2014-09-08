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    Порошенко в понедельник посетит Мариуполь - обладминистрация

    (обновлено: )1639
    "Сегодня, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Донецкую область. Ожидается, что глава государства побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя", - говорится в сообщении.
    Президент Украины Петр Порошенко
    RIA News Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник планирует посетить Мариуполь в Донецкой области, сообщает подконтрольная Киеву гособладминистрация.

    Ситуация в Мариуполе
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
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    "Сегодня, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Донецкую область. Ожидается, что глава государства побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя", — говорится в сообщении.

    Детальную программу визита власти обещают опубликовать в ближайшее время.

    В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

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