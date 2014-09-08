Порошенко в понедельник посетит Мариуполь - обладминистрация

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник планирует посетить Мариуполь в Донецкой области, сообщает подконтрольная Киеву гособладминистрация.

"Сегодня, 8 сентября, президент Украины Петр Порошенко с рабочим визитом посетит Донецкую область. Ожидается, что глава государства побывает на промышленных предприятиях и объектах транспортной инфраструктуры Мариуполя", — говорится в сообщении.

Детальную программу визита власти обещают опубликовать в ближайшее время.

В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".