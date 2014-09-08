Порошенко подтвердил, что едет в Мариуполь

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Глава Украины Петр Порошенко подтвердил, что он находится на пути в донецкий Мариуполь.

"Направляемся в Мариуполь. Вместе — сила!", — написал он на своей странице в Instagram и приложил к сообщению фотографию дороги.

Instagram Петра Порошенко Фото с Instagram Петра Порошенко

Ранее подконтрольная Киеву гособладминистрация сообщила, что Петр Порошенко в понедельник планирует посетить Мариуполь в Донецкой области. Сам президент эту информацию не подтверждал.

В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.