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    Порошенко подтвердил, что едет в Мариуполь

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

    (обновлено: )510
    Глава Украины Петр Порошенко подтвердил, что он находится на пути в донецкий Мариуполь. "Направляемся в Мариуполь. Вместе - сила!", - написал он.
    Президент Украины Петр Порошенко
    RIA News Михаил Палинчак | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Глава Украины Петр Порошенко подтвердил, что он находится на пути в донецкий Мариуполь.

    "Направляемся в Мариуполь. Вместе — сила!", — написал он на своей странице в Instagram и приложил к сообщению фотографию дороги.

    Instagram Петра Порошенко
    Фото с Instagram Петра Порошенко

    Ранее подконтрольная Киеву гособладминистрация сообщила, что Петр Порошенко в понедельник планирует посетить Мариуполь в Донецкой области. Сам президент эту информацию не подтверждал.

    В настоящее время в Мариуполе, около которого до объявления перемирия шли ожесточенные бои между силовиками и ополчением, расположена Донецкая обладминистрация. Она переехала на юг области по поручению президента, когда власть почти во всех районах региона взяли в свои руки представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
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