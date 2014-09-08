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    Ночью под Мариуполем ополченцы вели наступление - советник Таруты

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Ночью под Мариуполем ополченцы вели наступление. Об этом сообщил советник губернатора Донецкой области Константин Батозский на своей странице в Facebook.
    Ситуация в Мариуполе. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости Украина. Ночью под Мариуполем ополченцы вели наступление. Об этом сообщил советник губернатора Донецкой области Константин Батозский на своей странице в Facebook.

    "Сейчас в Мариуполе все спокойно. А ночью было наступление по трем направлениям. С танками, БТРами, пехотой. Перемирие такое перемирие. Завтра новый этап минских переговоров", — написал он.

    По словам Батозского, боевики наступали с Новоазовска, Сартаны и Коминтерново.

    Также он отметил, что украинские военные приняли бой и отстояли свои позиции.

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