Яценюк отстранил гендиректора "Укрзализныци"

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил начать проверку финансово-хозяйственной деятельности руководства Государственной администрации железнодорожного транспорта страны "Укрзализныци" в связи с сообщениями о возможных фактах коррупции, глава организации Борис Остапюк отстранен от работы, сообщает в понедельник пресс-служба секретариата Кабмина.

"От правоохранительных органов поступила информация о возможных злоупотреблениях в финансово-хозяйственной деятельности и фактах коррупции в системе "Укрзализныци". В связи с этим по поручению главы правительства Украины создана ведомственная комиссия министерства инфраструктуры Украины, к работе которой привлечены представители управления, ответственного за осуществление антикоррупционной политики в секретариате Кабинета министров", — говорится в сообщении.

Вместе с тем, генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Остапюк отстранен от исполнения обязанностей на время проверки.