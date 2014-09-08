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    Яценюк отстранил гендиректора "Укрзализныци"

    (обновлено: )34112
    Премьер Украины Арсений Яценюк поручил проверить "Укрзализныцю" из-за сообщений о коррупции.
    Премьер Украины Арсений Яценюк
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил начать проверку финансово-хозяйственной деятельности руководства Государственной администрации железнодорожного транспорта страны "Укрзализныци" в связи с сообщениями о возможных фактах коррупции, глава организации Борис Остапюк отстранен от работы, сообщает в понедельник пресс-служба секретариата Кабмина.

    "От правоохранительных органов поступила информация о возможных злоупотреблениях в финансово-хозяйственной деятельности и фактах коррупции в системе "Укрзализныци". В связи с этим по поручению главы правительства Украины создана ведомственная комиссия министерства инфраструктуры Украины, к работе которой привлечены представители управления, ответственного за осуществление антикоррупционной политики в секретариате Кабинета министров", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем, генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Остапюк отстранен от исполнения обязанностей на время проверки.

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