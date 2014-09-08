Силовики оставили ряд населенных пунктов под Луганском - ополчение

ДОНЕЦК, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики отступили из ряда населенных пунктов на территории непризнанной "Луганской народной республики", сообщается в ежедневной сводке штаба ополчения.

"Вооруженными силами Украины оставлены населенные пункты Приветное, Паньково, Стукалова Балка, Светлое, Обозное и Христово. Также ВСУ выводят войска из еще оккупированных населенных пунктов Марковка, Новопсков, Беловодск, Новоайдар, Северодонецк, Старобельск и Сватово", — сообщается в сводке.

В то же время, по данным штаба ополчения, "ВСУ продолжают стягивать войска в район поселка Счастье", расположенного на севере от Луганска.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.

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