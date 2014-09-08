Луганчане пытаются возвратить себе город

Александр Белокобыльский, РИА Новости Украина, Луганск

Добраться до Луганска — большая проблема. Желающим вернуться в город приходится ехать с пересадками на полулегальных автобусах и за деньги, которые кажутся адекватными лишь перевозчикам. Гонят их домой не только слухи о национализации пустых квартир.

Подпольная автостанция

Сейчас, когда заключено шаткое перемирие, вернуться домой хотят сотни жителей Луганщины.

Рейсы в Луганск и на юг области, подконтрольный мятежникам, — в Стаханов, Алчевск, Красный Луч, Ровеньки — можно найти в расписаниях автостанций в Интернете. Но транспорт по этим маршрутам не ходит давно: перевозчики не хотят брать на себя ответственность за жизнь своих водителей и пассажиров. Поэтому официальных автобусов в зону боевых действий вы не найдете.

"От нас в Луганскую область автобусы не идут. Попробуйте посмотреть через дорогу, на парковке у торгового центра", — советует диспетчер на харьковской автостанции №6, что возле станции метро "Пролетарская" на окраине города.

Возле торгового центра "Класс" стоят полдюжины автобусов самых разных типов. Здесь и новый "Волжанин" краснолучской сборки, и убитый 30-летний "ЛАЗ" (это на Красный Луч и окрестности), и "Эталоны", и слегка потрепанный Scania. Из всех них лишь шведский лайнер предназначен для дальних поездок, остальные должны работать в городском и пригородном режиме. То есть предстоящие 300 километров за шесть-восемь часов люди проедут без всяких удобств.

Но никто не ропщет. Автобусы забиты под завязку, проходы заставлены клетчатыми челночными сумками-"шотландками", узлами, колясками и прочим скарбом. Чтобы попасть на рейс нужно записаться заранее.

"Сегодня отправиться у вас не получится — мест нет! На завтра? Еще два места есть. Нет, на Луганск автобусов отсюда не видела, только на Алчевск, Стаханов Кировск и Брянку. На послезавтра еще не делали списков, возьмите визитку, позвоните вечером — запишетесь. Стоя уехать сегодня? Это с водителем договаривайтесь", — девушка с блокнотом в руках нарасхват.

Водитель стоячих пассажиров брать отказывается: "Не хочу за вас штраф платить".

Цена возвращения

Рынок чутко реагирует на конъюнктуру. С увеличением потока пассажиров выросла цена дороги домой. Еще в субботу за поездку до Алчевска просили 200-250 гривен, в воскресенье называют цену 400 гривен. До Луганска советуют добираться через Алчевск: оттуда ходит дизель. Но маршрут неудобный — автобус прибывает, когда в шесть вечера, а когда и в 19.30 (в зависимости от времени простоя на блокпостах), а дизель идет в шесть утра и около 14.00. Так что придется где-то ночевать. А где?

"Невестку недавно встречали — из Счастья ехала сюда. Хотите, дам телефон водителя", — предлагает один из пассажиров желающему добраться до областного центра.

По одному из номеров отвечают, что автобус будет идти до Новоайдара (120 гривен), там нужно будет пересаживаться на маршрутку до Счастья. Можно выйти, не доезжая, в Старобельске — оттуда до Луганска довезут за еще 150 гривен. Но можно и не попасть на эту маршрутку. Микроавтобус нелегальный, ездит без графика — по наполнению салона.

По другому номеру — восьмиместный микроавтобус довезет до самого Счастья за 250 гривен. "Прибываем часов в шесть вечера, в сам город придется добираться на такси. Либо ждать в Счастье до утра и ехать на автобусе. Но на ближайшие дни все равно мест нет — до самой субботы, 13 сентября", — объясняет девушка-диспетчер этого маршрута.

Луганск для многих его жителей еще вчера был "городом Зеро", из которого трудно вырваться и даже связаться с внешним миром почти невозможно. Теперь он превратился в свою противоположность. Выехать, в общем-то, можно, но обратно — попробуй доберись.

Люди делятся друг с другом крупицами информации, рассказывают об опыте своих знакомых. Здесь просто невероятную роль играют социальные сети. В сообществах, посвященных Луганску и области, можно найти и варианты маршрутов, и цены, и телефоны перевозчиков.

"Очень хочется домой"

Здесь же, в толпе на стихийной "автостанции" от сидящих в буквальном смысле на чемоданах людей можно услышать, что их толкает в неостывший от боевых действий Донбасс. Как ни странно, почти каждый начинает с фразы, которая в других обстоятельствах звучала бы сентиментальной фальшью: "Очень хочется домой".

А среди объективных причин основная — отсутствие денег на жизнь в положении переселенцев. Найти работу сложно. Жилье снять для жителей Донбасса — огромная проблема. Луганчане и дончане оскорбляются, когда слышат, что им не хотят сдавать жилье. Но и владельцев жилья понять можно: "На самом деле и в мирное время подходящую по цене/качеству квартиру можно искать месяц-два, а люди хотят приехать и сразу найти. Невыгодно сдавать квартиру донбассянам потому, что никто не знает, когда война у них закончится. Ясно, что люди сразу же снимутся и поедут домой, а хозяевам придется снова искать новых постояльцев. Куда выгоднее сдать квартиру на целый учебный год студентам. Либо, если уж луганчанам, скажем, то на четверть дороже обычной цены", — говорит харьковский риэлтор Александра Васильевна.

Примерно так же рассуждают и работодатели, большинству которых нужны сотрудники на постоянной основе. И пусть в родном городе точно так же трудно с работой, да еще и дороговизна, — там хоть не нужно платить за съем жилья.

Дальше, как правило, идет пересказ сведений "из достоверного источника": все квартиры в "ЛНР", которые будут пустовать к 14 сентября, "национализируют".

К слову, у слуха о "национализации" есть несколько вариантов. Согласно одному из них, Федеральная миграционная служба РФ передала "ЛНР" списки тех, кто выехал в Россию. И именно их жилье якобы планируют заселить ополченцами и теми из местных жителей, кто лишился крова из-за боевых действий.

Очевидно, это стало одной из причин очередей, появившихся на пограничных пунктах пропуска, в частности на переходе из российского Донецка в украинское Изварино.

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