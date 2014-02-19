Вице-спикер Госдумы: происходящее в Украине - реинкарнация 1917 года

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Происходящее в Украине - не стихийный протест, а хорошо организованная вооруженная провокация, заявил вице-спикер Госдумы, член комитета по международным делам Николай Левичев ("Справедливая Россия").

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, жертвами массовых беспорядков стали 25 человек.

«Давно говорил и убеждаюсь в этом каждый день, что та троица, которая называет себя лидерами оппозиционных сил, на самом деле лидерами не является. Более того, они потеряли моральное право называть себя оппозицией. Это три куклы-марионетки явно кем-то управляются, но сами управлять ситуацией не в состоянии», - сказал Левичев, слова которого приводит пресс-служба партии.

По словам эсера, там есть и другие люди - "постоянные ведущие Майдана», они в большинстве находятся в масках, лиц своих не открывают и себя не персонифицируют. «Совершенно очевидно, что это не просто массовый стихийный протест, а хорошо организованная вооруженная провокация», - подчеркнул депутат.

Левичев сравнил происходящее в Украине с революционными событиями 1917 года. «Бесстрастно говорить на эту тему сложно, кровь стынет в жилах. Никогда не думал, что доживу до реинкарнации событий 1917 года, которые, правда, происходят с учетом новейших технологий. "Коктейли Молотова" почему-то горят там, как напалм. «Мирный» протест выражается в хорошо технически оснащенном, организованном нападении на представителей власти и органы государственной власти», - сказал депутат.

Он опасается, что все это может привести к расколу суверенного украинского государства на части по югославскому сценарию. «Происходящее сегодня в Киеве очень напоминает и ту трагедию, и недавние события в Ливии и в других странах», - добавил Левичев.

«Либо государственная власть сейчас продемонстрирует, что она ответственна перед народом, и сделает все для обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, либо впереди трагедия», - сказал вице-спикер ГД.