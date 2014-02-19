Киселев: пролившаяся на Украине кровь - на руках представителей Запада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пролившаяся в Украине кровь - на руках западных представителей, заявил генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя драматические события в Украине, где жертвами массовых беспорядков стали уже 26 человек.

"Счет убитым в Киеве пошел уже на десятки. Количество раненых - сотни. Эта кровь на руках тех высокопоставленных западных представителей, которые, встречаясь с лидерами украинской оппозиции подбадривали её на протест и гарантировали, что он будет цивилизованным и мирным.

Параллельно тот же Запад связал по рукам и ногам законную украинскую власть, предостерегая ее от любого применения силы для защиты конституционного строя и даже элементарного порядка. Теперь имеем то, что имеем, а Запад и не думает брать на себя хоть какую-то ответственность", - заявил Киселев.

Ситуация в Украине обострилась во вторник 18 февраля из-за отказа Рады зарегистрировать проект постановления о возвращении к конституции 2004 года. Жертвами беспорядков стали 26 человек, в том числе девять сотрудников правоохранительных органов.