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    Киселев: пролившаяся на Украине кровь - на руках представителей Запада

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

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    Гендиректор Международного информационного агентства "Россия сегодня" считает, что западные чиновники во время встреч с лидерами украинской оппозиции "подбадривали ее на протест", в это же время предостерегая власти от любого применения силы.
    Гендиректор международного информационного агентства Россия сегодня Дмитрий Киселев
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Пролившаяся в Украине кровь - на руках западных представителей, заявил генеральный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, комментируя драматические события в Украине, где жертвами массовых беспорядков стали уже 26 человек.

    "Счет убитым в Киеве пошел уже на десятки. Количество раненых - сотни. Эта кровь на руках тех высокопоставленных западных представителей, которые, встречаясь с лидерами украинской оппозиции подбадривали её на протест и гарантировали, что он будет цивилизованным и мирным.

    Параллельно тот же Запад связал по рукам и ногам законную украинскую власть, предостерегая ее от любого применения силы для защиты конституционного строя и даже элементарного порядка. Теперь имеем то, что имеем, а Запад и не думает брать на себя хоть какую-то ответственность", - заявил Киселев.

    Ситуация в Украине обострилась во вторник 18 февраля из-за отказа Рады зарегистрировать проект постановления о возвращении к конституции 2004 года. Жертвами беспорядков стали 26 человек, в том числе девять сотрудников правоохранительных органов.

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