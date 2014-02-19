СБУ объявила о проведении в Украине антитеррористической операции

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины в связи с обострением ситуации приняла решение о начале на территории страны антитеррористической операции, говорится в заявлении председателя СБУ Александра Якименко.

"Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия путем поджогов, убийств, захвата заложников, устрашение населения с целью достижения преступных целей. Все это с использованием огнестрельного оружия. Это уже не проявления терроризма, это конкретные террористические акты. Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинских граждан", - говорится в заявлении.

"В связи с этим Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции", - указано в сообщении.