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    СБУ объявила о проведении в Украине антитеррористической операции

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    (обновлено: )16
    Служба безопасности Украины в связи с обострением ситуации приняла решение о начале на территории страны антитеррористической операции, заявлил председатель СБУ Александр Якименко.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины в связи с обострением ситуации приняла решение о начале на территории страны антитеррористической операции, говорится в заявлении председателя СБУ Александра Якименко.

    "Сегодня происходит сознательное, целенаправленное применение насилия путем поджогов, убийств, захвата заложников, устрашение населения с целью достижения преступных целей. Все это с использованием огнестрельного оружия. Это уже не проявления терроризма, это конкретные террористические акты. Радикальные и экстремистские группировки своими действиями несут реальную угрозу жизни миллионам украинских граждан", - говорится в заявлении.

    "В связи с этим Службой безопасности и Антитеррористическим центром Украины сегодня принято решение о начале проведения на территории Украины антитеррористической операции", - указано в сообщении.

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