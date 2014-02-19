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    Политика

    СБУ усилила готовность к антитеррористической деятельности

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )9
    Служба безопасности Украины усилила готовность субъектов антитеррористической деятельности - в частности, государственных органов власти, сообщил в среду заместитель главы СБУ Владимир Породько.
    Спецназ Службы безопасности Украины СБУ
    Сергей Тышковец

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) усилила готовность субъектов антитеррористической деятельности - в частности, государственных органов власти, сообщил в среду заместитель главы СБУ Владимир Породько.

    "Сегодня власть вынуждена была перейти на усиленную степень готовности субъектов антитеррористической деятельности и антитеррористического центра. Власть вынуждена усилить безопасность государственных органов", - сказал он.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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