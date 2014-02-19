СБУ усилила готовность к антитеррористической деятельности

Сергей Тышковец

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) усилила готовность субъектов антитеррористической деятельности - в частности, государственных органов власти, сообщил в среду заместитель главы СБУ Владимир Породько.

"Сегодня власть вынуждена была перейти на усиленную степень готовности субъектов антитеррористической деятельности и антитеррористического центра. Власть вынуждена усилить безопасность государственных органов", - сказал он.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.