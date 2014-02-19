Улицу Грушевского у стадиона "Динамо" перегородили бетонными плитами

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Бетонные плиты были в среду установлены на проезжей части улицы Грушевского возле стадиона "Динамо" в Киеве, где ранее были баррикады радикалов.



Как видно на кадрах прямой трансляции украинских телеканалов, на проезжей части установлены бетонные плиты, рядом находится подъемный кран.

Между плитами оставлено место для проезда не более одного грузового автомобиля.



Накануне правоохранители вытеснили с улицы Грушевского радикалов, которые находились здесь с 19 января. Установленные ими баррикады были разобраны.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.