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    Улица Михаила Грушевского

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Улицу Грушевского у стадиона "Динамо" перегородили бетонными плитами
    14:26 19.02.2014
    15Столкновения на Майдане и в правительственном квартале
    Бетонные плиты были в среду установлены на проезжей части улицы Грушевского возле стадиона "Динамо" в Киеве, где ранее были баррикады радикалов.
    Милиция - ситуация в Украине
    МВД: милиция на Грушевского применяла только травматические боеприпасы
    13:52 17.02.2014
    9
    Милиция во время беспорядков на улице Грушевского в Киеве применяла только сертифицированные травматические боеприпасы, сообщило МВД.
    У захваченного здания мэрии Киева
    Депутат: оппозиция начала освобождать улицу Грушевского и здание КГГА
    10:04 15.02.2014
    9
    По словам депутата "Батькивщины" Сергея Соболева, протестующие также начали выполнять требование обеспечить движение по улице Грушевского, идет подготовка к передаче здания киевской городской администрации.
    Ситуация в Киеве
    "Правый сектор" готов содействовать в освобождении улицы Грушевского
    15:44 14.02.2014
    15
    "Правый сектор" заявляет о готовности содействовать восстановлению транспортного сообщения по улице Грушевского", - написал лидер организации Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети Facebook.
    Ситуация в Киеве
    Уже 71 человека подозревают в участии в массовых беспорядках в Киеве
    16:27 13.02.2014
    4Политический кризис в Украине
    "Из них 66 лицам избрана мера пресечения, в частности к 59 подозреваемым применен домашний арест, четыре находятся в условиях СИЗО, один - под залогом, с двух взято личное обязательство", - сообщил прокурор Киева Бескишкий.
    Ситуация в Киеве
    Милиция отрицает переброску дополнительных сил в центр Киева
    18:08 07.02.2014
    16
    Ранее в пятницу в СМИ появилась информация о том, что на улицу Грушевского стягиваются колонны правоохранителей численностью в несколько тысяч человек.
    Ситуация в Киеве
    Ремонт улицы Грушевского обойдется в $2,7 млн, заявил Голубченко
    14:34 07.02.2014
    13
    Раннее власти Киева заявляли, что ремонт улицы Крещатик и здания КГГА, которое 1 декабря захватили митингующие, будет осуществлен за счет спонсорских средств.
    Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон
    Эштон: ЕС готов участвовать в расследовании столкновений в Киеве
    17:52 05.02.2014
    16Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "... мы обеспокоены тем, что те, кто совершил акты насилия, не предстали перед правосудием. Мы очень хотели бы увидеть прозрачный и независимый процесс, и мы очень хотим помочь этому", - заявила Эштон.
    Столкновения протестующих с милицией в центре Киева
    Суд отпустил еще 2 подозреваемых в беспорядках на Грушевского
    19:43 04.02.2014
    14
    Накануне Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест восьми подозреваемым в участии в массовых беспорядках.
    Михаил Жизневский
    МВД проверяет заявления о причастности женщины к гибели на Грушевского
    18:01 04.02.2014
    27Политический кризис в Украине
    "Так, согласно последним данным, обнародованным в СМИ, убийство гражданина Жизневского могла совершить неизвестная женщина", - отмечается в сообщении МВД.
    Ситуация в Киеве
    Милиция продолжает искать свидетелей убийств на Грушевского
    15:17 04.02.2014
    47Политический кризис в Украине
    Сергей Нигоян, Михаил Жизневський и Роман Сеник получили смертельные огнестрельные ранения в один день, но точное место преступления неизвестно.
    Ситуация в Киеве
    Суд отпустил 8 подозреваемых в беспорядках на Грушевского
    21:06 03.02.2014
    12
    На сегодняшний день из 64 подозреваемых в столкновениях на улице Грушевского 29 находятся под стражей, 34 отпущены под домашний арест, с одной взято личное обязательство.
    Ситуация в Киеве
    МВД: трое мужчин, погибшие на Грушевского, убиты с близкого расстояния
    17:29 03.02.2014
    32Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Украинская милиция выяснила, что трое мужчин, погибшие в районе улицы Грушевского в Киеве 22 января, были убиты с расстояния в 2-3 метра, сообщает МВД.
    Ситуация в Киеве
    Дмитрий Выдрин: Перемены не спрятаны в бутылках с напалмом
    18:12 31.01.2014
    429Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Перемены должны быть - они неизбежны. Но, поверьте, они спрятаны не в бутылках с напалмом, как волшебные джины, они в новых смыслах, в грамотных требованиях, в мощных программах и в умных головах.
    Встреча Виктора Януковича с лидерами оппозиции
    Эксперт из РФ: слабость украинской власти нарастила аппетиты оппозиции
    17:18 31.01.2014
    13Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    На данном этапе украинскую оппозицию объединяет лишь желание сместить президента страны Виктора Януковича, хотя изначально цели протестов были другие, отмечает Михеев.
    Беспорядки в Киеве
    МВД рассматривает возможную причастность "Беркута" к гибели людей
    15:45 31.01.2014
    23Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Милиция установила, что на улице Грушевского из огнестрельного оружия были убиты трое манифестантов: Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Роман Сеник.
    МВД: задержанные на Грушевского не могут быть мирными митингующими
    15:32 31.01.2014
    9Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    "Задержанные милицией участники массовых беспорядков на (улице) Грушевского не мирные митингующие, а люди, которые подозреваются в тяжких преступлениях", - отмечается в сообщении МВД.
    Беспорядки в Киеве
    МВД: милиция не применяет новые спецсредства на Грушевского
    21:49 25.01.2014
    34Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    "Новые спецсредства сейчас проходят соответствующие регламентные процедуры и сертификацию в специальных учреждениях системы МВД Украины и других", - говорится в сообщении МВД.
    Беспорядки в Киеве
    Причиной смерти активиста на Грушевского стало огнестрельное ранение
    20:08 25.01.2014
    14Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    "Сегодня в больнице после полученного 22 января огнестрельного ранения (также на улице Грушевского) умер житель Львовской области", - сказал начальник отдела прокуратуры Киева Харлов.
    Ситуация в Киеве
    Минздрав: воздух на улице Грушевского вреден для здоровья
    17:18 25.01.2014
    13Столкновения в Киеве после "народного вече" 19 января
    Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины отмечает превышение допустимой нормы вредных веществ в воздухе в районе улицы Грушевского в Киеве, где митингующие уже несколько дней жгут автомобильные шины.
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