По словам депутата "Батькивщины" Сергея Соболева, протестующие также начали выполнять требование обеспечить движение по улице Грушевского, идет подготовка к передаче здания киевской городской администрации.
"Из них 66 лицам избрана мера пресечения, в частности к 59 подозреваемым применен домашний арест, четыре находятся в условиях СИЗО, один - под залогом, с двух взято личное обязательство", - сообщил прокурор Киева Бескишкий.
"... мы обеспокоены тем, что те, кто совершил акты насилия, не предстали перед правосудием. Мы очень хотели бы увидеть прозрачный и независимый процесс, и мы очень хотим помочь этому", - заявила Эштон.
Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Украины отмечает превышение допустимой нормы вредных веществ в воздухе в районе улицы Грушевского в Киеве, где митингующие уже несколько дней жгут автомобильные шины.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.