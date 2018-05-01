В Киеве на Трухановом острове найден схрон с оружием

КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Мужчина нашел пакет с патронами и гранатами на Трухановом острове в Киеве, сообщила пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

По данным полиции, поступило сообщении о мужчине, что он выловил из воды на Трухановом острове на Днепре в историческом центре Киева ведро и пакет с боеприпасами.

"При осмотре вещей обнаружили предметы, похожие на четыре корпуса гранат, запалы, пять тротиловых шашек, десять выстрелов для подствольного гранатомета, пять магазинов к автомату и более 1,5 тысячи патронов различного калибра. Все это отправили для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного дела и устанавливает владельца боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в крымском ущелье горы Ай-Петри вблизи села Соколиное Бахчисарайского района обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.