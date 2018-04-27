Сын нардепа признал вину в ограблении магазина в Киеве

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сын народного депутата Игоря Попова Богдан и Владислав Чобан признали вину в ходе заседания Оболонского райсуда Киева по делу об ограблении магазина "Праздничный" на столичной Оболони. Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

По ее словам, в заседании по сути оба обвиняемых признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины.

Также были заслушаны потерпевшие по делу — работница магазина и владелец этой торговой точки.

В судебном заседании объявлен перерыв до 5 мая для подготовки к стадии дебатов и оглашения последнего слова.

Несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны в ноябре 2017 года по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские.