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    Киев

    Сын нардепа признал вину в ограблении магазина в Киеве

    (обновлено: )13810
    В ходе заседания суда по сути оба подозреваемых в ограблении столичного магазина - Богдан Попов и Владислав Чобан - признали вину. Объявлен перерыв до 5 мая для подготовки к стадии дебатов и оглашения последнего слова.
    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    УНИАН

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Сын народного депутата Игоря Попова Богдан и Владислав Чобан признали вину в ходе заседания Оболонского райсуда Киева по делу об ограблении магазина "Праздничный" на столичной Оболони. Об этом "Стране" сообщила пресс-секретарь учреждения Инна Свинаренко.

    Сын народного депутата Игоря Попова, 14-летний Богдан Попов, на скамье подсудимых, во время рассмотрения ходатайства, об избрании ему меры пресечения на заседании Оболонского районного суда Киева, 29 ноября 2017 г.
    УНИАН
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    По ее словам, в заседании по сути оба обвиняемых признали свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины.

    Также были заслушаны потерпевшие по делу — работница магазина и владелец этой торговой точки.

    В судебном заседании объявлен перерыв до 5 мая для подготовки к стадии дебатов и оглашения последнего слова.

    Несовершеннолетний сын нардепа Игоря Попова Богдан и его сообщник были задержаны в ноябре 2017 года по подозрению в ограблении магазина на Оболони в Киеве. Угрожая продавцам и посетителям оружием, злоумышленники забрали из кассы 2500 грн. Одного из участников происшествия с поличным задержали два посетителя магазина, а другого — через несколько минут задержали полицейские.

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