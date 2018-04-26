В Киеве задержали сутенерш, которые организовали секс-бюро для туристов

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители разоблачили преступную деятельность злоумышленниц, связанную с торговлей людьми.

"Полицейские одновременно провели санкционированные обыски по местам жительства подозреваемых и в одном из гостиничных комплексов, где предоставлялись сексуальные услуги. Изъяли: денежные средства, банковские карточки, рекламные визитки, рабочие телефоны, записные книжки с расчетами клиентов и девушек, в также психотропное вещество — амфетамин. Установлено, что для получения больших прибылей и постоянного обновления клиентской базы сутенеры распространяли рекламные визитки с указанными контактами, а также предлагали сексуальные услуги в сети Интернет", — сообщает подробности полиция.

kv.npu.gov.ua В борделе Киева

В настоящее время продолжается комплекс следственных действий. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Открыто уголовное производство по ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.