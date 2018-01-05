В Киеве задержаны сутенерши, отправлявшие украинок в сексуальное рабство

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации, сообщает в пятницу в Facebook глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов.

"В аэропорту "Киев" задержали торговцев людьми, которые переправляли украинок в Грецию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Двух киевлянок, одна из которых проживает в Греции с 2013 года, задержали "на горячем", во время прохождения авиационного контроля", — написал он.

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По данным Ценова, с целью заработка легких денег задержанные разработали преступную схему, и переправляли через государственную границу Украины молодых девушек 18-20 лет, которые находились в затруднительном материальном положении.

Сообщается, что в Греции за оказание интимных услуг иностранцам девушкам обещали до 5 тысяч евро в месяц, а также бесплатное проживание.

"На самом деле украинки попадали в нечеловеческие условия, к ним применялось физическое и моральное насилие, устанавливались огромные штрафы, которые постепенно втягивали в долговую кабалу. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения. По факту торговли людьми возбуждено уголовное дело", — сообщает начальник полиции в Киевской области.

Ранее сообщалось, что Николаевские правоохранители перекрыли международный канал по продаже украинок за границу.