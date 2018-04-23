В Киеве мужчина упал в подземный переход и сломал фонарь

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В понедельник на станции метро "Житомирская" мужчина упал с высоты. При падении с парапета подземного перехода он сломал фонарь.

kiev.informator.ua На месте ЧП в Киеве

По словам очевидцев, мужчина стоял возле парапета над входом в переход. При падении он отломал фонарь уличного освещения и оказался внизу ступеней. Предположительно, он находится в нетрезвом состоянии. Пока ожидали скорую, пострадавший пришел в себя. На месте работали медики и полиция. Пострадавшего на носилках унесли в карету скорой, сообщает Информатор.

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