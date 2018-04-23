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    Киев

    В Киеве мужчина упал в подземный переход и сломал фонарь

    (обновлено: )54
    Сообщается, что падая с высокого парапета, мужчина отломал фонарь. Его госпитализировали с различными травмами.
    На месте ЧП в Киеве
    kiev.informator.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. В понедельник на станции метро "Житомирская" мужчина упал с высоты. При падении с парапета подземного перехода он сломал фонарь.

    kiev.informator.ua
    На месте ЧП в Киеве

    По словам очевидцев, мужчина стоял возле парапета над входом в переход. При падении он отломал фонарь уличного освещения и оказался внизу ступеней. Предположительно, он находится в нетрезвом состоянии. Пока ожидали скорую, пострадавший пришел в себя. На месте работали медики и полиция. Пострадавшего на носилках унесли в карету скорой, сообщает Информатор.

    Ранее сообщалось, что в городе Черноморске Одесской области 79-летняя женщина выпала из окна 6-этажа девятиэтажки на улице Виталия Шума в Черноморске, но выжила.  

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