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    Киев

    В Киеве в контейнере для отходов нашли ртуть

    (обновлено: )4020
    КП "Киевкоммунсервис" сообщает, что ртуть из битого ртутного термометра была найдена в контейнере для сбора вредных отходов.
    Ртуть, найденная в контейнере для отходов
    Кп Київкомунсервіс

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Шевченковской районе Киева на улице Лукьяновской в контейнере для сбора вредных отходов нашли пакет с ртутью из разбитого термометра.

    Об этом сообщает КП "Киевкоммунсервис".

    "Напоминаем, что данные контейнеры для опасных отходов предназначены исключительно для сбора опасных отходов, а именно — отработанных батареек, неповрежденных термометров и ламп. На контейнере четко указаны отметки соответствующих отверстий для каждого типа отходов. Ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы нужно выбрасывать только в упаковке, или завернутые в бумагу, чтобы избежать их повреждения", — сообщает коммунальное предприятие.

    Кп Київкомунсервіс
    Ртуть, найденная в контейнере для отходов

    Ранее сообщалось, что спасатели очистили от ртути и ее следов салон самолета в киевском международном аэропорту "Борисполь", на борту которого разбили ртутный градусник.

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