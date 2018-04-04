В Киеве в контейнере для отходов нашли ртуть

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Шевченковской районе Киева на улице Лукьяновской в контейнере для сбора вредных отходов нашли пакет с ртутью из разбитого термометра.

Об этом сообщает КП "Киевкоммунсервис".

"Напоминаем, что данные контейнеры для опасных отходов предназначены исключительно для сбора опасных отходов, а именно — отработанных батареек, неповрежденных термометров и ламп. На контейнере четко указаны отметки соответствующих отверстий для каждого типа отходов. Ртутьсодержащие термометры и энергосберегающие лампы нужно выбрасывать только в упаковке, или завернутые в бумагу, чтобы избежать их повреждения", — сообщает коммунальное предприятие.

Кп Київкомунсервіс Ртуть, найденная в контейнере для отходов

Ранее сообщалось, что спасатели очистили от ртути и ее следов салон самолета в киевском международном аэропорту "Борисполь", на борту которого разбили ртутный градусник.