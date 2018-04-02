Ртутная бомба для киевлян. Депутат об очистке завода "Радикал"

"20 лет проблеме. Можно сказать, что она не точно не решена наполовину, а даже на 10% не решена. (…) В рамках городской власти решить ее невозможно, но на сегодняшний день государство практически не обращает на эту проблему внимания", — заявил Гуманенко в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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Он добавил, что ртуть разносится ветром, и "все мы дышим".

На территории бывшего киевского завода "Радикал" остались грунт и сооружения, которые пропитаны ртутью и несут опасность для человека. Экологи считают, что столичные власти замалчивают реальную экологическую опасность, а в мэрии разводят руками — в Украине нет полигона, где эти отходы можно было бы захоронить.