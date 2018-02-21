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    В подвале киевского института нашли источник радиации

    (обновлено: )17310
    Отмечается, что ранее в подвальном помещении располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа.
    Радиация. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Институте геохимии, минералогии и рудообразования имени Семененко Национальной академии наук Украины сотрудники обнаружили источник ионизирующего излучения при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении.

    Измерение уровня радиации. Архивное фото
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    Откуда взялась радиация над Украиной и Европой?

    Об этом сообщает в среду Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

    "19 февраля при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененко Национальной Академии наук Украины сотрудниками института было идентифицировано имеющимися в использовании приборами радиационного контроля повышения уровня мощности экспозиционной дозы в одном из подвальных помещений, где по историческим данным в 60-70 годах прошлого века располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа", — сообщает инспекция.

    Приняты первоочередные меры по обеспечению радиационной безопасности.

    Ранее сообщалось, что специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона вблизи Кропивницкого.

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