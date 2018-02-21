В подвале киевского института нашли источник радиации

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Институте геохимии, минералогии и рудообразования имени Семененко Национальной академии наук Украины сотрудники обнаружили источник ионизирующего излучения при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении.

Об этом сообщает в среду Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

"19 февраля при подготовке к проведению ремонтных работ в подвальном помещении Института геохимии, минералогии и рудообразования имени М.П. Семененко Национальной Академии наук Украины сотрудниками института было идентифицировано имеющимися в использовании приборами радиационного контроля повышения уровня мощности экспозиционной дозы в одном из подвальных помещений, где по историческим данным в 60-70 годах прошлого века располагалась лаборатория исследований образцов горных пород методами нейтронно-активационного анализа", — сообщает инспекция.

Приняты первоочередные меры по обеспечению радиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона вблизи Кропивницкого.