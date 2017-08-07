Под Кропивницким зафиксировали повышение радиации техногенного характера

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона вблизи Кропивницкого, сообщила пресс-служба ведомства.

"На территории с радиоактивно загрязненными материалами под Кропивницким провели исследования… Эксперты обнаружили незначительное повышение радиационного фона, с основным вкладом радионуклида техногенного происхождения цезия-137 (Cs-137)", — отмечается в сообщении.

Результаты исследований показали незначительное превышение мощности дозы на территории захоронения загрязненных отходов, что составляет от 0,1 до 0,3 мкЗв/ч. В двух точках наблюдался рост мощности дозы до 0,5-0,7 мкЗв/ч.

В самом Кропивницкому специалисты никаких аномальных повышений не зафиксировали. Мощность дозы в городе находится в пределах 0,03-0,15 мкЗв/ч, что является естественным фоном для этой местности.

Как известно, 13 июля 2017 года в районе глиняного карьера "Веселовское месторождение" под Кропивницким неизвестные лица осуществляли несанкционированные земляные работы на территории с радиоактивно загрязненными материалами, образовавшимися в 1988 году после ликвидации аварии на территории треста "Кировоградбуд".

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины классифицировала нарушение целостности захоронения как имеющую все признаки радиационной аварии.

По мнению экспертов центра, опираясь на проведенные исследования, местной власти Кропивницкого следует как можно скорее разработать и ввести меры по изоляции территории с радиоактивно загрязненными материалами.

Ранее председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук сообщил, что в зоне отчуждения ухудшения радиационного фона из-за пожара не наблюдается.