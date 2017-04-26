Эхо Чернобыля. Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

РИА Новости Украина

Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф отмечается в среду.

В ночь на 26 апреля на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности.

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В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора, сильно пострадали и другие сооружения. Были уничтожены барьеры и системы безопасности, защищавшие окружающую среду от радионуклидов, наработанных в облученном топливе.

Выброс продуктов ядерного топлива из поврежденного реактора на уровне миллионов кюри в сутки продолжался в течение 10 дней с 26 апреля по 6 мая 1986 года, после чего резко упал (в тысячи раз) и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории 17 стран Европы общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров. Большая часть пришлась на территории Украины (37,63 тысяч квадратных километров), Белоруссии (43,5 тысяч квадратных километров) и России (59,3 тысяч квадратных километров). В России радиационному загрязнению подверглись 14 регионов, на которых проживало около трех миллионов человек.

Радиоактивность, которую принесли с собой загрязненные облака из Чернобыля, была зафиксирована не только в северной и южной частях Европы, но и в Канаде, Японии и Соединенных Штатах. Незагрязненным осталось только лишь южное полушарие Земли.

Авария на ЧАЭС так или иначе затронула жизнь миллионов людей. Большая часть населения северного полушария в результате чернобыльской аварии подверглась воздействию радиации в разной степени. Люди, проживающие за пределами территории бывшего Советского Союза, получили относительно небольшие дозы, в основном, в зависимости от того, имели ли место дожди при прохождении радиоактивного следа.

Почти 8,4 миллиона человек в Белоруссии, России, Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Непосредственно во время аварии острому радиационному воздействию подверглось свыше 300 человек из персонала АЭС и пожарных. Из них 237 был поставлен первичный диагноз "острая лучевая болезнь" (ОЛБ), в дальнейшем этот диагноз был подтвержден у 134 человек. 28 человек умерли от ОЛБ в первые месяцы после аварии. Три человека погибли в момент взрыва на четвертом энергоблоке (один человек погиб в момент взрыва под обломками, другой скончался через несколько часов от полученных травм и ожогов, а третий из них умер от сердечной недостаточности).

После аварии, к работам по ликвидации ее последствий были привлечены 600 тысяч граждан СССР (по некоторым оценкам до 800 тысяч человек, включая большое количество военных), в том числе – 200 тысяч из России. Они непосредственно участвовали в создании "Укрытия" над разрушенным четвертым блоком, в дезактивации площадки ЧАЭС и других блоков.

Самая большая группа ликвидаторов участвовала в операциях по очистке территории после аварии. Хотя работали они уже не в аварийной обстановке, они, тем не менее, получили значительные дозы облучения.

Участники ликвидации последствий аварии, рискуя жизнью и здоровьем, выполнили свой долг и предотвратили распространение губительных радиоактивных выбросов.

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам – членам ООН об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

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17 декабря 2003 года Генассамблея ООН поддержала решение Совета глав государств СНГ о провозглашении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, а также призвала все государства-члены ООН отмечать этот Международный день и проводить в его рамках соответствующие мероприятия.

РИА Новости Украина Евгения Котенко Припять. ЧАЭС

В 2011 году Верховная Рада утвердила программу вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС. Согласно программе, Чернобыльская АЭС будет полностью ликвидирована к 2065 году.