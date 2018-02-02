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    На замену знаменитым каштанам. На Крещатике высадили новые деревья

    (обновлено: )13601
    Как стало известно, среди среди высаженных деревьев - клен остролистный "Роял Ред", вяз "Нью Хорайзон", каштан красноцветный, дуб "Фастигиата Костер", рябина промежуточная "Брауверс", граб обыкновенный "Фастигиата".
    На Крещатике высадили новые деревья
    vechirniykiev.com.ua

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. На центральной улице Киева — Крещатике, в рамках эксперимента высадили 10 деревьев разных видов, сообщает "Наш Киев".

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    По данным сайта, один из этих видов в будущем заменит засохшие каштаны.

    Инициатором эксперимента в рамках программы "Выбери дерево для Крещатика" стал "Киевзеленстрой", а 10 саженцев в возрасте 10-12 лет закупил и подарил городу этнокультурный проект Folk Ukraine.

    Как стало известно, среди среди высаженных деревьев — клен остролистный "Роял Ред", вяз "Нью Хорайзон", каштан красноцветный, дуб "Фастигиата Костер", рябина промежуточная "Брауверс", граб обыкновенный "Фастигиата", платан гибридный, клен остролистный "Колумнаре", вишня птичья "Плена" и липа кубическая.

    Все деревья максимально устойчивы в условиях роста на тротуарной части Крещатика.

    Весной пройдет онлайн-голосование, на котором киевляне определят, какие именно деревья будут расти на главной улице столицы.

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