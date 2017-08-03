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    Киев

    Жара в Киеве. На Крещатике засохли "самые выносливые" каштаны в мире

    (обновлено: )34202
    Как видно по опубликованным фотографиям, на фоне аномальной жары некоторые деревья на Крещатике потеряли листву, тогда как на других листья засохли.
    На Крещатике засохли самые выносливые каштаны в мире
    Галя Плачинда в Facebook

    Лето в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Это смертельная война: жара в Украине
    КИЕВ, 3 авг — РИА Новости Украина. На фоне аномальной жары на главной улице украинской столицы — Крещатике — засохли закупленные за крупную сумму денег властями города каштаны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пользователь Галина Плачинда. 

    В апреле 2013 года на Крещатике, по официальным данным, были высажены 285 молодых мясокрасных каштанов "Бриоти", одного из самых выносливых сортов каштанов в мире, которые не боятся моли и устойчивы к заболеваниям. В то же время, по данным СМИ, из 285 деревьев только два дерева являются каштаном "Бриоти", 157 деревьев — обычные конские каштаны, а остальные 29 — других видов.

    Галя Плачинда в Facebook
    На Крещатике засохли "самые выносливые" каштаны в мире

    "Ну и традиционно, проходя по Крещатику, любуюсь эксклюзивными, болезнеустойчивые итальянскими каштанами, приобретенными городскими властями за миллион евро", — написала Плачинда.

    Галя Плачинда в Facebook
    На Крещатике засохли "самые выносливые" каштаны в мире

    Как видно по опубликованным фотографиям, некоторые деревья потеряли листву, тогда как на других листья засохли.

    Напомним, в Киеве вследствие очень жаркой погоды уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта.

    Ранее сообщалось, что власти Киева решили ограничить движение тяжеловесного автотранспорта с 10:00 до 22:00 в связи с резким повышением температуры воздуха.

    Смотрите также фотоленту: Почти как в Сахаре. Как спасаются от жары животные в зоопарке Киева

     

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