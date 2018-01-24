В сети бурно реагируют на идею сноса Арки дружбы народов в Киеве

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинские пользователи Facebook озаботились судьбой известного столичного памятника — Аркой дружбы народов.

Так пользователь Александр Папитженко предложил собственный вариант того, что можно сделать с памятником.

Aleksandr Papizhenko, facebook "Проект" Арки Дружбы народов в Киеве

В сети предложение Папиженко вызвало бурную дискуссию, но в целом было принято позитивно.

Aleksandr Papizhenko, facebook Комментарии к посту

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоуменно заявил, что удивлен, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов.

Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих. Год назад власти решили не сносить арку.

Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный бойцам АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.