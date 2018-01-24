наверх
24.01.201815:40
Курсы валют НБУ
  • USD28.88+ 0.03
  • EUR35.34- 0.01
Рубрики
Ещё
    Киев

    В сети бурно реагируют на идею сноса Арки дружбы народов в Киеве

    (обновлено: )49642
    В украинском сегменте Facebook бурно отреагировали на заявление главы МИД Украины Павла Климкина о сносе Арки дружбы народов в Киеве.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Украинские пользователи Facebook озаботились судьбой известного столичного памятника — Аркой дружбы народов.

    Так пользователь Александр Папитженко предложил собственный вариант того, что можно сделать с памятником.

    Aleksandr Papizhenko, facebook
    "Проект" Арки Дружбы народов в Киеве

    В сети предложение Папиженко вызвало бурную дискуссию, но в целом было принято позитивно. 

    Aleksandr Papizhenko, facebook
    Комментарии к посту

    Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоуменно заявил, что удивлен, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов.

    Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих. Год назад власти решили не сносить арку.

    Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный бойцам АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры Порошенко и Трампа
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Аэропорт "Киев" засыпало снегом
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Паспорт гражданина Украины
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?