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    Климкин недоумевает, почему в Киеве еще не снесли Арку дружбы народов

    (обновлено: )550215
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь поднял вопрос демонтажа киевской Арки дружбы народов, о чем ранее задумывались в Министерстве культуры.
    Погода в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    facebook.com/alex.pinchuk
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    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин недоумевает, почему в Киеве еще не разобрали на металлолом Арку дружбы народов.

    Арка Дружбы народов расположена в Крещатом парке в центре Киева. Монумент был открыт по случаю 60-летнего юбилея создания СССР. Скульптурная композиция состоит из высокой металлической радуги и бронзовой скульптуры рабочих. Год назад власти решили не сносить арку.

    "Возлагая цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в День Соборности Украины, мне пришло в голову, что у нас остаются и другие символы, вроде Арки дружбы народов. Или мы запутались в символах, или, может, за-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" — написал министр на своей странице в Twitter.

    Ранее министр культуры Украины Евгений Нищук заявлял, что власти намерены демонтировать Арку Дружбы народов в центре Киева, на этом месте может появиться монумент, посвященный бойцам АТО. Позже в Минкультуры пояснили, что демонтаж требует широкого общественного обсуждения, пока ее "ломать никто не собирается". Затем в Институте национальной памяти заявили, что Арка дружбы народов пока не подлежит сносу.

    В мае 2015 года в Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

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