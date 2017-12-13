Под Киевом мужчина сгорел в машине

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киевской области при пожаре спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Киевской области, в среду, 13 декабря, в 1:15 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о пожаре в частной хозяйственной постройке по адресу: пгт Макаров, ул. Харьковская. Оказалось, что огнем охвачено частное хозяйственное здание и рядом расположенный автомобиль ВАЗ 2109. В результате возгорания автомобиля 30-летний водитель погиб", — говорится в сообщении.

Спасатели передали тело работникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия, а в дальнейшем тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Русановских садах вспыхнул серьезный пожар.