наверх
13.12.201717:00
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под Киевом мужчина сгорел в машине

    25701
    По информации пресс-службы ГСЧС, под Киевом в пгт Макаров по ул. Харьковской в результате возгорания автомобиля "ВАЗ 2109" погиб 30-летний мужчина.
    Под Киевом мужчина сгорел в машине
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киевской области при пожаре спасатели обнаружили тело мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

    Вспышка и пожар на электрической подстанции неподалеку от Харькова
    Видео Александр Бруснецов
    Вспышки и пожар на подстанции возле Харькова были видны за многие километры

    "В Киевской области, в среду, 13 декабря, в 1:15 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о пожаре в частной хозяйственной постройке по адресу: пгт Макаров, ул. Харьковская. Оказалось, что огнем охвачено частное хозяйственное здание и рядом расположенный автомобиль ВАЗ 2109. В результате возгорания автомобиля 30-летний водитель погиб", — говорится в сообщении.

    Спасатели передали тело работникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия, а в дальнейшем тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Русановских садах вспыхнул серьезный пожар.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Польши Анджей Дуда
    Раздор с Польшей: визит Дуды в Украину
    Второй подозреваемый в совершении масштабного ДТП в центре Харькова Геннадий Дронов
    Смертельное ДТП в Харькове: преступление и наказание
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Резонанс: суд отпустил Саакашвили на свободу
    На месте взрыва на газопроводе в Австрии, 12 декабря 2017
    Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии