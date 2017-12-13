В Киеве похитили мужчину и пытались продать его квартиру

Полиция Киева

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В Киеве группа мошенников пыталась незаконно продать трехкомнатную квартиру на улице Саксаганского, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что в Шевченковское управление полиции обратился 20-летний киевлянин и сообщил об исчезновении его 49-летнего отца — владельца квартиры.

По словам сына, его отец вел асоциальный образ жизни, часто употреблял алкогольные напитки. В доме, кроме отца, были прописаны его бывшая жена и несовершеннолетний сын, но женщина с ребенком жили в другом городе. Ранее мужчина свой дом не покидал.

Правоохранители установили, что разыскиваемый не исчез, а его тайно увез племянник с товарищами.

"Работники полиции пришли к выводу об умысле злоумышленников по завладению квартирой "пропавшего без вести". Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начали оперативные и следственные действия для документирования правонарушения", — рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Полицейским удалось остановить сделку четырех злоумышленников в офисе нотариуса после подписания договора купли трехкомнатной квартиры на улице Саксаганского за 45000 долларов.

Были изъяты деньги и поддельные документы: справка о зарегистрированных в квартире лицах, фальшивый паспорт владельца квартиры.

Предварительно установлено, что организатором продажи квартиры выступил 27-летний уроженец Одесской области. Кроме 36-летнего племянника — одессита, активно участвовали в сделке его 45-летний земляк и 32-летний уроженец Житомирской области.

В полиции уточнили, что сам владелец квартиры путается в показаниях и плохо понимает ситуацию.

Злоумышленникам грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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