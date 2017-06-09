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    Киев

    В Киеве раскурочили скамейки, установленные к Евровидению

    (обновлено: )86770
    Депутат Киевсовета Олег Петровец напомнил, что на Никольской Слободке совсем недавно открылся новый парк, который сразу же понравился киевлянам своим дизайном и удобством.
    В Киеве сломали скамейки, которые были установлены к Евровидению
    Facebook Олега Петровца

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Неизвестные сломали скамейки на набережной у Международного выставочного центра в Киеве, сообщил депутат Киевсовета Олег Петровец.

    "Недавно для киевлян открылась новая современная набережная на Никольской Слободке. Практически сразу она полюбилась людям, удивив своим модерновым дизайном, удобством и использованием самых современных технологий. <…> Пришлось организовывать работы по замене уничтоженных деталей лавочек, выгребания мусора и так далее", — написал Петровец на своей странице в Facebook.

    Facebook Олега Петровца
    В Киеве сломали скамейки, которые были установлены к Евровидению

    Поврежденные элементы скамеек заменили.

    Ранее сообщалось, что вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения.

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