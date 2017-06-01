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    В Киевской области вандалы раскопали могилу, чтобы украсть украшения

    (обновлено: )16903
    Житель Яготина на местном кладбище обнаружил разрытую могилу и поврежденный гроб, в котором была похоронена онкобольная супруга две недели назад. Проводится расследование.
    Посещение кладбищ. Архивное фото
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Вандалы в Яготине Киевской области на кладбище раскопали могилу умершей женщины и похитили оттуда украшения, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
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    "Сообщение в полицию поступило от 41-летнего жителя Яготина о том, что на местном кладбище он обнаружил разрытую могилу и поврежденный гроб, в котором была похоронена онкобольная супруга две недели назад", — говорится в сообщении.

    По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Работники полиции проводят ряд необходимых розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к данному преступлению. Следствие продолжается.

    Ранее неизвестные украли бронзовые элементы с памятника на могиле поэтессы Леси Украинки в Киеве.

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