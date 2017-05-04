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    На кладбище в Одесской области нашли тайник с боеприпасами

    (обновлено: )28
    В тайнике, который был оборудован на кладбище, найдены боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, запалы, тротиловая шашка весом 200 граммов, электродетонатор, сотни патронов к автомату Калашникова и пистолету Макарова.
    Склад с боеприпасами. Архивное фото
    RIA News Юрий Абрамочкин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. На кладбище в Одесской области найден тайник с боеприпасами, возможно, из зоны АТО в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    Три тайника с оружием обнаружили сотрудники СБУ в районе проведения АТО
    facebook.com/SecurSerUkraine
    СБУ нашла в Донбассе три тайника с оружием

    "Оперативными сотрудниками Госпогранслужбы получены данные о незаконном хранении в Одесской области гражданином Украины боеприпасов и взрывчатых веществ, которые, возможно, были похищены из зоны АТО… В тайнике, который был оборудован на кладбище, найдены боевые гранаты РГД-5 и Ф-1, запалы, тротиловая шашка весом 200 граммов, электродетонатор, сотни патронов к автомату Калашникова и пистолету Макарова, СВД и охотничьему оружию", — говорится в сообщении.

    По данным погранслужбы, подозреваемый доставлен в отделение полиции в Одесской области.

    Напомним, 3 мая в зоне проведения АТО был обнаружен тайник с гранатами и гранатометами.

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