Кладбище в Попасной обстреляли из "Градов" - полиция

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Кладбище в поселке Попасная близ Попаснянского вагоноремонтного завода попало под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

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В результате обстрела были полностью разрушены 21 могила.

"Последствия этого обстрела могли быть страшными, ведь кладбище расположено рядом с частным сектором населенного пункта", — говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Ранее силовики сообщали, что за минувшие сутки ополченцы 70 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, два военнослужащих погибли, еще шесть получили ранения.