На кладбище под Киевом неизвестные сожгли могилы бойцов АТО

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. На Ирпенском кладбище, на аллее героев АТО очевидцы обнаружили несколько обгоревших могил. Об этом, в частности, написала на своей странице Facebook Светлана Гайденко.

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"Сегодня были на Ирпенском кладбище. И вот что увидели на аллее героев АТО. Я не думаю, что так могло сгореть от лампады…", — сообщила она и выложила фото. На снимках также заметны обгоревшие национальные флаги.

Ранее директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщил, что в Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яре.