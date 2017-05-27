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    На кладбище под Киевом неизвестные сожгли могилы бойцов АТО

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (432)

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    Несколько обгоревших могил были обнаружены на Ирпенском кладбище, на аллее героев АТО. На снимках, опубликованных на странице Facebook, заметны обгоревшие национальные флаги.
    На кладбище в Ирпене неизвестные сожгли могилы бойцов АТО
    Светлана Гайденко / Facebook

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. На Ирпенском кладбище, на аллее героев АТО очевидцы обнаружили несколько обгоревших могил. Об этом, в частности, написала на своей странице Facebook Светлана Гайденко.

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    "Сегодня были на Ирпенском кладбище. И вот что увидели на аллее героев АТО. Я не думаю, что так могло сгореть от лампады…", — сообщила она и выложила фото. На снимках также заметны обгоревшие национальные флаги. 

    Ранее директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщил, что в Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яре. 

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