В Киеве осквернили памятник жертвам Холокоста

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яру.

Об акте вандализма сообщил на своей странице в Facebook директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.

"В Бабьем Яру опять осквернили памятник "Менора", установленный в память о десятках тысяч зверски убитых на этом месте евреях во время Холокоста", — написал Долинский.

Эдуард Долинский, facebook Оскверненный памятник "Менора"

Эдуард Долинский, facebook Оскверненный памятник "Менора"

Пользователи под постом Долинского оставили возмущенные комментарии тем фактом, что "Менора" не охраняется.

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Ранее сообщалось об акте вандализма в синагоге в Умани. Там группа лиц осквернила синагогу на могиле Рабби Нахмана. Они забросали внутренние помещение кусками свинины и облила красной краской.