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    В Киеве осквернили памятник жертвам Холокоста

    (обновлено: )27603
    Директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский сообщил, что в Бабьем Яру опять осквернили памятник "Менора", установленный в память о десятках тысяч убитых на этом месте евреях.
    Оскверненный памятник Менора
    Эдуард Долинский, facebook

    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста "Менора", который установлен в Бабьем Яру.

    Об акте вандализма сообщил на своей странице в Facebook директор "Украинского еврейского комитета" Эдуард Долинский.

    "В Бабьем Яру опять осквернили памятник "Менора", установленный в память о десятках тысяч зверски убитых на этом месте евреях во время Холокоста", — написал Долинский.

    Эдуард Долинский, facebook
    Оскверненный памятник "Менора"
    Эдуард Долинский, facebook
    Оскверненный памятник "Менора"

    Пользователи под постом Долинского оставили возмущенные комментарии тем фактом, что "Менора" не охраняется.

    Смотрите также фотоленту: Нападение на синагогу в Умани: кровь и свиная голова

    Ранее сообщалось об акте вандализма в синагоге в Умани. Там группа лиц осквернила синагогу на могиле Рабби Нахмана.  Они забросали внутренние помещение кусками свинины и облила красной краской.

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