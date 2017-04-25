Крупный пожар произошел возле Берковецкого кладбища в Киеве

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло возгорание на мусорной свалке близ берковецкого кладбища, сообщает "Киев Оперативный".

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"Масштабный пожар на мусорной свалке, по ул. Газопроводной 2, возле кладбища. По предварительным данным, самовозгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГСЧС и экипаж полиции", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

Также ресурс опубликовал видео ликвидации пожара (см. ниже).

Детали происшествия пока не сообщаются.

Ранее сообщалось о крупном возгорании в районе Совских прудов в Киеве.