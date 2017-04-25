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    Киев

    Крупный пожар произошел возле Берковецкого кладбища в Киеве

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    Как сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и экипаж полиции. По предварительным данным, пожар произошел в результате самовозгорания на мусорной свалке.
    Пожар на Берковцах в Киеве
    Скриншот "Киев Оперативный"

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Киеве произошло возгорание на мусорной свалке близ берковецкого кладбища, сообщает "Киев Оперативный".

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    "Масштабный пожар на мусорной свалке, по ул. Газопроводной 2, возле кладбища. По предварительным данным, самовозгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники ГСЧС и экипаж полиции", — говорится в сообщении на странице в Facebook.

    Также ресурс опубликовал видео ликвидации пожара (см. ниже).

    Детали происшествия пока не сообщаются. 

    Ранее сообщалось о крупном возгорании в районе Совских прудов в Киеве. 

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