В Киеве обокрали могилу Леси Украинки

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КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На Байковом кладбище в столице обокрали могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки.

"Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении "Эспрессо".

Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 в городе Новоград-Волынский, умерла 1 августа 1913 года в Грузии. Выдающаяся украинская поэтесса, ее имя носит Национальный академический театр русской драмы в Киеве. Портрет Леси Украинки помещен на купюру нацвалюты номиналом 200 гривен.

Ранее представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Активисты повесили на памятник табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

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