наверх
24.04.201710:42
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве обокрали могилу Леси Украинки

    (обновлено: )61140
    По данным СМИ, с памятника Леси Украинки похитили бронзовые элементы. Сообщается, что на месте инцидента работали сотрудники правоохранительных органов.
    Могила Леси Украинки
    Из открытых источников

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. На Байковом кладбище в столице обокрали могилу выдающейся поэтессы Леси Украинки.

    Новый памятник Роналду высмеяли в сети
    Соцсети
    Соцсети отреагировали фотожабами на новый памятник Роналду

    "Вандалы похитили бронзовые элементы с памятника Леси Украинки. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении "Эспрессо".

    Могила поэтессы Леси Украинки — памятник истории национального значения. В 1939 году на могиле был установлен надгробный бронзовый памятник на гранитном постаменте.

    Леся Украинка (настоящее имя — Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 в городе Новоград-Волынский, умерла 1 августа 1913 года в Грузии. Выдающаяся украинская поэтесса, ее имя носит Национальный академический театр русской драмы в Киеве. Портрет Леси Украинки помещен на купюру нацвалюты номиналом 200 гривен.

    Ранее представители партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", провели акцию у памятника генералу Николаю Ватутину в Мариинском парке Киева. Активисты повесили на памятник табличку с надписью "Палач, уничтоженный украинскими националистами".

    Читайте также: Война с памятниками: вандализм и государственная политика

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия беспорядков в Париже
    Выборы президента Франции
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита Милявская
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский