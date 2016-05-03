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    Полиция сообщила подробности инцидента в Макдональдсе с избитым киевлянином

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    Снова стреляли: огнестрельные ранения в Киеве. (605)

    (обновлено: )266004
    Согласно данным полиции, сотрудника СТО на Lexus вывезли в лес, избили, стреляли из травматического оружия и заставили написать долговую записку на 50 тысяч долларов.
    Окровавленный мужчина в Киеве

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который избил и стрелял в работника СТО, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

    Стрельба на Бессарабской площади в Киеве
    ГУ НП в Киеве
    На месте стрельбы на Бессарабской площади в Киеве

    Ранее сообщалось, что в ночь на вторник окровавленный мужчина сбежал из Mercedes у МакДрайва в Макдональдсе по улице Вышгородской в Киеве. Он заявил, что в него стреляли и его хотят убить.

    "Злоумышленник вместе с товарищем посадил киевлянина в автомобиль Lexus, бежевого цвета, вывезли в лес, избили, стреляли из травматического оружия и заставили написать долговую записку на 50 тысяч долларов. Событие произошло сегодня ночью. Правоохранители получили сообщение от врачей об оказании помощи мужчине с телесными повреждениями на улице Вышгородской. Медикам и работникам патрульной службы, которые прибыли на место, потерпевший рассказал: знакомый, которому он ремонтировал автомобиль, с еще одним мужчиной посадили его в автомобиль, вывезли в лес, избили и выстрелили из оружия. В результате у него ушибы тела и непроникающее ранение грудной клетки", — говорится в сообщении.

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    Кроме того, по словам киевлянина, установлено: после побоев его автомобилем привезли в заведение общественного питания на улице Вышгородской, где он сумел вырваться и убежать.

    В настоящее время пострадавший находится в больнице под действием медицинских препаратов.

    По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

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