Полиция сообщила подробности инцидента в Макдональдсе с избитым киевлянином

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Столичные правоохранители разыскивают мужчину, который избил и стрелял в работника СТО, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник окровавленный мужчина сбежал из Mercedes у МакДрайва в Макдональдсе по улице Вышгородской в Киеве. Он заявил, что в него стреляли и его хотят убить.

"Злоумышленник вместе с товарищем посадил киевлянина в автомобиль Lexus, бежевого цвета, вывезли в лес, избили, стреляли из травматического оружия и заставили написать долговую записку на 50 тысяч долларов. Событие произошло сегодня ночью. Правоохранители получили сообщение от врачей об оказании помощи мужчине с телесными повреждениями на улице Вышгородской. Медикам и работникам патрульной службы, которые прибыли на место, потерпевший рассказал: знакомый, которому он ремонтировал автомобиль, с еще одним мужчиной посадили его в автомобиль, вывезли в лес, избили и выстрелили из оружия. В результате у него ушибы тела и непроникающее ранение грудной клетки", — говорится в сообщении.

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Кроме того, по словам киевлянина, установлено: после побоев его автомобилем привезли в заведение общественного питания на улице Вышгородской, где он сумел вырваться и убежать.

В настоящее время пострадавший находится в больнице под действием медицинских препаратов.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 355 (Принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.