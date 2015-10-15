Митингующие в Киеве шахтеры приостановили голодовку - профсоюз

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Шахтеры, проводившие бессрочную голодовку у здания администрации президента Украины, приостановили акцию протеста в связи с обещанием Минэнерго выделить средства для выплаты им зарплаты, заявил в четверг председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Ранее горняки перекрыли трассу Ковель-Львов в Волынской области, требуя выплаты долгов по зарплате за три месяца, после отправились к Администрации президента Украины, где объявили бессрочную голодовку. Задолженность заработной платы горнякам шахты составляла около 687 тысяч долларов. Глава Минэнерго Владимир Демчишин заявил, что деньги для сотрудников шахты не выделялись, так как шахта не добывала и не продавала уголь в рамках государственной программы.

"В Минэнергоугля состоялось техническое совещание по ситуации на предприятии. На нем рассмотрели скорректированную программу дальнейшего функционирования шахты №1 "Нововолынская". Заместитель начальника управления реструктуризации угольных предприятий Павел Кужель пообещал, что сегодня для рудника будет выделено 8 миллионов гривен (около 369 тысяч долларов), а к концу недели — еще 9 миллионов (около 415 тысяч долларов)", — цитирует слова Волынца пресс-служба Независимого профсоюза горняков.

Волынец добавил, что в связи этим горняки решили временно прекратить голодовку и вернуться в Нововолынск. Он пообещал, что, если обещание о выплате средств не будет выполнено, "шахтеры продолжат акцию протеста и, возможно, более многочисленным составом". Горняки также заявили о намерении перекрыть таможенные пункты Ягодин и Устилуг в Волынской области.

Читайте также: Краснолиманские шахтеры приехали пикетировать Верховную Раду

Это уже не первые забастовки украинских шахтеров из-за долгов по зарплатам. Ранее они уже приезжали в Киев и устраивали митинги в центре города, власти обещали выплатить долги.