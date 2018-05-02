Государство осуществляет переход на безнал. Мнение эксперта

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украинцы будут иметь больше возможностей для безналичного расчета. Нацбанк совместно с Министерством экономического развития и торговли работает над поэтапным внедрением требований к субъектам хозяйствования относительно принятия электронных платежных средств в оплату за товары и услуги. Эта работа будет продолжаться в течение следующих двух лет.

По информации НБУ, речь идет о количественном и качественном росте сети приема платежных карточек в Украине.

Как привлечь украинцев к безналичным расчетам, и как предпринимателей заставить устанавливать терминалы, рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Юлия Дроговоз.

Как вы оцените такую программу регулятора НБУ увеличить количество безналичных расчетов в Украине, насколько это реально на данном этапе и что для этого надо сделать, чтобы приблизиться к соответствующим показателям, как, например, в странах Европы?

— Я вообще не люблю сравнение со странами Европы, потому что уровень доходов разный и само состояние развития предпринимательства – совсем несоизмеримые вещи. Одно дело в Европе и у нас.

Давайте пропорционально.

— Мы можем вообще говорить о состояниях развития экономики, соответственно, наш ВВП взять и ВВП той же Франции, к которой мы должны были быть близки по этим показателям, и в данном случае мы понимаем, что в таких условиях бизнес и так тяжело выживает, и как бы здесь есть два аспекта. С одной стороны, мы можем говорить о наличии терминалов как некой дополнительной услуге покупателю с точки зрения потребителя, как удовлетворить клиента, покупателя и поскольку очень многие покупатели сами заинтересованы в том, чтобы рассчитываться таким образом, вроде бы, действительно, предприниматели должны быть в этом заинтересованы. Но, допустим, для Киева это более достижимо, многие предприниматели и сами обзаводятся терминалами. Но если мы говорим о небольших городах, о районных центрах или селах, то там не понятно насколько это необходимо для предпринимателей, вот именно в каких-то отдельных регионах. Здесь еще нужно говорить о том, что в данном случае усиливается финансовая нагрузка на бизнес и мы если бы предпринимались меры, которые бы способствовали развитию бизнеса или улучшали бы ведение бизнеса. С другой стороны, были бы меры по удовлетворению потребительских потребностей, то это было бы равноценно. А в данном случае, пока приходится говорить о том, что бизнес кому-то что-то должен кому-то.

То есть закупка терминалов требует много средств?

— Да, это дорого. Это дополнительные расходы, действительно, то есть сами предприниматели, может быть, и не были бы против, но самообслуживание дорогое и покупка терминалов дорогая. Когда-то мы предлагали, когда поднималась дискуссия по кассовым аппаратам, что терминалы, может быть, будут еще дороже, то есть они дорогие в обслуживании и дорогие в покупке. Поэтому в данном случае не каждый может потянуть, опять же, в зависимости от того, где находится предприниматель. Одно дело, предприниматель стоит в торговом центре в городе Киеве большом и там, я думаю, у всех предпринимателей есть терминалы, другое дело – это где-то в регионе какой-то небольшой, магазинчик, нужен ли там терминал, настолько ли он там необходим? Если что-то делать, то хотя бы необходимо говорить о том, чтобы поддержать финансово предпринимателей. Если по кассовым аппаратам говорилось, чтобы зачесть их стоимость в уплату налогов или куда-то. Здесь мы говорим о том, что предприниматели что-то должны, и на что-то должны потратится, то давайте говорить о неких льготах для них. И почему только предприниматели, например? Поэтому я считаю, что здесь необходимо учитывать все интересы. И НБУ требует, я понимаю их требования, но не так это нужно все делать. Необходимо создавать для этого условия и, я думаю, что бизнес сам будет заинтересован в добровольном приобретении, но нужно понимать, на каких условиях должны предприниматели все это приобретать.

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Почему сейчас бизнес не заинтересован в их приобретении?

— В зависимости от того, где находится тот же магазин розничный. Если это Киев и большой торговый центр, то там практически вы у всех найдете терминалы, потому что большой поток покупателей, большая потребность в том, чтобы рассчитываться карточкой со стороны покупателей, покупатели диктуют. И в данном случае предприниматели пытаются удовлетворить клиента, покупателя, они сами покупают эти терминалы, но не везде они приемлемы, не настолько они могут себя окупить. Если мы говорим о каком-то небольшом магазинчике или о какой-то сфере услуг где-то в каком-то небольшом селе или каком-то районном центре, то есть в зависимости от того, какой спрос со стороны покупателей на то, чтобы рассчитаться при покупке картой.

Для этого выделен переходной период в два года. То есть все будет в обязательном порядке происходить?

— Я так понимаю, что если бы была речь о добровольном порядке, то проблем бы не было. Как раз-таки, я так понимаю, что это в обязательном порядке.

Может речь идет о развитии информационных услуг?

— Сейчас, насколько я понимаю, терминалы, пока я не видела цифровые, то есть если бы они созданы и мы могли бы видеть, даже в Киеве вы видите обычные терминалы, то есть все приходят и рассчитываются картой, можно телефоном рассчитаться, можно еще чем-то, то есть необязательно саму карту создавать. Сейчас уже технологии пошли дальше. Но, как бы там ни было, все равно пока оборудования нет для того, чтобы мы говорили о переходе, что должен стоять где-то какой-то компьютер или на телефоне какая-то программка и там еще что-то где-то считало, пока об этом речи нет. Все-таки о тех же кассовые аппаратах речь идет уже очень долгое время, и то мы не можем это сделать.

Зачем государству увеличивать долю безналичных операций?

— Это банки. Это доходы банков прямые и на самом деле это может быть дополнительным налогом. Как говорят: услуги банка – это все-таки 1%, 2%, к примеру, если добавить ко всем остальным налогам, которые бизнес платит, то это превращается в достаточно хорошую сумму. То есть идет определенная нагрузка на бизнес и здесь то же самое. То есть в данном случае банки однозначно на этом заработают, потому что сейчас банки бегают за клиентами и уговаривают приобрести терминалы и перейти на такое обслуживание, а сейчас это все будет в обязательном порядке. Понятно, что кто-то от этого выиграет всегда, но, в любом случае, не для каждого бизнеса это будет приемлемо. В каких-то случаях это могут быть мелкие продажи, может быть, им и даром не надо приобретать этот терминал, оно не стоит того.

Ранее председатель всеукраинского объединения предпринимателей "Новая формация " Вячеслав Кредисов заявлял, что обязательство установки платежных терминалов будет наступлением на бизнес.

А экономист Виктор Лисицкий отметил, что главный тормоз развития безнала в Украине – плохие средства связи.