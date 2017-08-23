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    Интервью

    Безналичный расчет: особенности работы в Украине

    (обновлено: )208
    Национальный банк бессилен в убеждении правительства, что массовый переход бизнеса на безналичный расчет стопорит отсутствие одного постановления, заявил эксперт Александр Карпов.
    Директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Украинцы постепенно переходят на безналичный расчет. Об этом говорит статистика от Нацбанка. По данным регулятора, буквально за первые шесть месяцев этого года доля безналичного расчета в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине увеличилась на 3% и составляет почти 40%.

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    Общее количество операций с использованием платежных карт за первое полугодие выросло почти до полутора миллиарда случаев, а их объем — до более 900 миллиардов гривен. Увеличилось и общее количество платежных карт украинцев, которое превышает 32,5 миллиона. В связи с такими тенденциями, расширилась и платежная инфраструктура. Также увеличилось количество банкоматов в Украине.

    Возможен ли полный отказ от наличного расчета, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

    Говорит ли статистика Нацбанка, что украинцы постепенно переходят на безналичный расчет?

    — Со всем, о чем вы говорили, я согласен, за исключением банкоматов, которые к безналичным расчетам, к счастью, никакого отношения не имеют. НБУ, когда говорит о 40%, говорит об объеме операций. Если говорить о количестве операций, то 2\3 операций с использованием платежных карт сейчас совершаются безналичным способом. В первую очередь потому, что в Киевском метрополитене и во многих городах в транспорте начали принимать платежные карты. И граждане Украины стали привыкать к тому, что это удобно, быстро, надежно и, используя карты в транспорте, они в дальнейшем используют их и везде в повседневной жизни.

    Насколько на сегодняшний день сервис безналичной оплаты распространился в сферы жизни украинцев?

    — Конечно же, не во все сферы. Если говорить о общем количестве субъектов хозяйствования в стране и доле тех, кто принимает платежные карты, то это примерно 20%. Соответственно, рост еще значительный предполагается в ближайшие несколько лет. Если говорить и сравнивать Украину со странами ближайшими, или даже с Западной Европой, то у нас, как минимум, в четыре раза больше должно быть точек приема платежных карт физических, интернет-магазинов. Поэтому предел для роста у нас, вот я вам сейчас его описал. Граждане демонстрируют устойчивое желание и последние примерно семь лет тенденцию наращивать количество операций безналичным способом.

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    Что необходимо для оплаты безналичным методом жилищно-коммунальных услуг и проезда в транспорте?

    — На самом деле все уже есть. И более того, в большинстве регионов страны за коммуналку можно заплатить, не отходя от компьютера, от планшета или от телефона 24\7 в любой момент, если у вас есть платежная карта любого из более, чем 60 банков, которые эти карты предоставляют клиентам. Поэтому в этой сфере проблем нет. Относительно транспорта, в этом году наметился значительный прирост. Мы каждую неделю видим новости от ПриватБанка, "Ощадбанка", других банков, которые реализуют транспортные проекты в тех или иных городах Украины. Поэтому в этой сфере тоже нет проблем. Я бы сказал так, музеи, театры — это больное место, малый и средний бизнес, да и не секрет, что прием карт — это белый бизнес. Вы показываете весь оборот, вы показываете все ваши доходы, соответственно, вам нужно платить налоги. Поэтому отвечая на не заданный вопрос: почему не все субъекты хозяйствования принимают к оплате безнал и платежные карты в частности, фискальный аспект здесь первоочередной. Все абсолютно идет в белую, если была осуществлена операция с использованием платежной карты. Потому что этот безнал никаким образом, как на банковский счет субъекта хозяйствования, частного предпринимателя, банк перечислить не может. Именно поэтому малый и средний бизнес, как я уже и сказал, не всегда хочет принимать карты к оплате. Как только начинается прием карт, бизнес становится белым.

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    Каким образом могут в НБУ стимулировать малый и средний бизнес переходить на форму безналичных расчетов?

    — На самом деле НБУ делает все возможное и невозможное. А причина в том, что не все субъекты хозяйствования принимают карты, не в НБУ, а в Кабмине, который уже пятый год тормозит принятие соответствующего постановления Кабмина. И есть все механизмы контроля по линии фискальной службы, по линии защиты прав потребителя, все описано в Налоговом кодексе, в Кодексе об админправонарушениях и в законе "О защите прав потребителей", но добрая вола Кабмина пока не наступила. Собственно, в этом году, я предполагаю, НБУ закончит убеждать Кабмин, что каждый субъект хозяйствования в Украине, как это по закону предусмотрено, должен принимать к оплате платежные карты, будет издано соответствующее постановление, и в ближайшие два-три года мы будем наблюдать существенный приростточек приема платежных карт.

    Алексей Кущ
    Кадр видео канала "Радио вести"
    В Украине пока рано создавать систему безналичных расчетов — Кущ

    То есть, если это постановление будет принято, какие-то санкции смогут применяться к тем субъектам предпринимательской деятельности, которые по-прежнему не захотят переходить на безналичную форму расчета?

    — Я бы сказал, не смогут, а будут. Потому что они предусмотрены, как я уже сказал, Кодексом об административных правонарушениях. За отсутствие терминала, за нежелание принимать карты — от 8,5 до 17 тысяч гривен за каждый случай игнорирования желания потребителя. Собственно, все механизмы есть. Дело за Кабмином — принять один нормативный акт.

    Банкоматы не имеют отношения к безналичной форме расчета. О чем тогда говорит такое увеличившееся количество банкоматов, о котором отчитывается НБУ?

    — Тут тоже надо сказать, извините, спасибо в кавычках Кабмину, один из нормативов которого предусматривает, что в рамках зарплатных проектов наличка выдается бесплатно бюджетным учреждениям и пенсионерам. Собственно, это и стимулирует спрос на снятие налички и на банкоматы. Никакой другой причины такого большого количества банкоматов в Украине не существует. Украина входит в топ-пять по количеству банкоматов на любой показатель, в том числе, и на количество операций, на количество карт, на количество граждан в Европе. И тому причина — бесплатная наличка. Это надо спросить в Кабмине.

    Это плохо?

    — Когда мы говорим о безнале, мы чаще всего цитируем или вспоминаем Северную Европу, их центральные банки, которые стимулируют безнал. Там наличку из-под палки будут принимать, потому что это не выгодно субъектам хозяйствования. Как они этого добились? В том числе тем, что они дали четкий сигнал потребителю: наличка — это за деньги, а безнал — это бесплатно. И разница двух этих платежных инструментов — безналичные платежи под ноль, и наличка — под 1% или под 2%, вот, собственно, потребитель сам выбирает, что ему интересно. Хочет наличку? Без проблем. Идешь в банкомат, получаешь под 2%, платишь наличкой. Хочешь бесплатно безналом? Пожалуйста. Все честно, все прозрачно. Но та нормативка, которая, к сожалению, последние десять лет существует относительно бюджетных зарплатных проектов, не стимулирует развитие безнала в Украине. Об этом знает НБУ, об этом знает Кабмин, но, к сожалению, в Кабмине не так просто принимаются решения.

    Секонд-хэнд
    zik.ua/ru
    Выворачивайте карманы. За б\у товары придется платить налоги

    В европейских странах существуют рынки, где в безналичной форме просто ничего не оплатишь.

    — А вот тут я с вами не соглашусь. Многие украинские граждане были в Стамбуле и прекрасно видели, как на огромнейшем базаре принимают карты к оплате. У каждого пятого торговца есть бесконтактный или контактный терминал. С учетом того, что фактор терминала переходит от большой железки к смартфону, и в ближайший год, может быть, полтора, через смартфон можно будет принимать бесконтактные платежи, вопрос стоимости оборудования вылетает. Поэтому прием карты на рынках, это в принципе не проблема в ближайшее время. Мы всегда в чем-то были пионерами. Вот это тот хороший пример, который говорит о том, что мы можем быть пионерами.

    Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.

    Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли. 

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