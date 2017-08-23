Безналичный расчет: особенности работы в Украине

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Украинцы постепенно переходят на безналичный расчет. Об этом говорит статистика от Нацбанка. По данным регулятора, буквально за первые шесть месяцев этого года доля безналичного расчета в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине увеличилась на 3% и составляет почти 40%.

Общее количество операций с использованием платежных карт за первое полугодие выросло почти до полутора миллиарда случаев, а их объем — до более 900 миллиардов гривен. Увеличилось и общее количество платежных карт украинцев, которое превышает 32,5 миллиона. В связи с такими тенденциями, расширилась и платежная инфраструктура. Также увеличилось количество банкоматов в Украине.

Возможен ли полный отказ от наличного расчета, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА Александр Карпов.

Говорит ли статистика Нацбанка, что украинцы постепенно переходят на безналичный расчет?

— Со всем, о чем вы говорили, я согласен, за исключением банкоматов, которые к безналичным расчетам, к счастью, никакого отношения не имеют. НБУ, когда говорит о 40%, говорит об объеме операций. Если говорить о количестве операций, то 2\3 операций с использованием платежных карт сейчас совершаются безналичным способом. В первую очередь потому, что в Киевском метрополитене и во многих городах в транспорте начали принимать платежные карты. И граждане Украины стали привыкать к тому, что это удобно, быстро, надежно и, используя карты в транспорте, они в дальнейшем используют их и везде в повседневной жизни.

Насколько на сегодняшний день сервис безналичной оплаты распространился в сферы жизни украинцев?

— Конечно же, не во все сферы. Если говорить о общем количестве субъектов хозяйствования в стране и доле тех, кто принимает платежные карты, то это примерно 20%. Соответственно, рост еще значительный предполагается в ближайшие несколько лет. Если говорить и сравнивать Украину со странами ближайшими, или даже с Западной Европой, то у нас, как минимум, в четыре раза больше должно быть точек приема платежных карт физических, интернет-магазинов. Поэтому предел для роста у нас, вот я вам сейчас его описал. Граждане демонстрируют устойчивое желание и последние примерно семь лет тенденцию наращивать количество операций безналичным способом.

Что необходимо для оплаты безналичным методом жилищно-коммунальных услуг и проезда в транспорте?

— На самом деле все уже есть. И более того, в большинстве регионов страны за коммуналку можно заплатить, не отходя от компьютера, от планшета или от телефона 24\7 в любой момент, если у вас есть платежная карта любого из более, чем 60 банков, которые эти карты предоставляют клиентам. Поэтому в этой сфере проблем нет. Относительно транспорта, в этом году наметился значительный прирост. Мы каждую неделю видим новости от ПриватБанка, "Ощадбанка", других банков, которые реализуют транспортные проекты в тех или иных городах Украины. Поэтому в этой сфере тоже нет проблем. Я бы сказал так, музеи, театры — это больное место, малый и средний бизнес, да и не секрет, что прием карт — это белый бизнес. Вы показываете весь оборот, вы показываете все ваши доходы, соответственно, вам нужно платить налоги. Поэтому отвечая на не заданный вопрос: почему не все субъекты хозяйствования принимают к оплате безнал и платежные карты в частности, фискальный аспект здесь первоочередной. Все абсолютно идет в белую, если была осуществлена операция с использованием платежной карты. Потому что этот безнал никаким образом, как на банковский счет субъекта хозяйствования, частного предпринимателя, банк перечислить не может. Именно поэтому малый и средний бизнес, как я уже и сказал, не всегда хочет принимать карты к оплате. Как только начинается прием карт, бизнес становится белым.

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Каким образом могут в НБУ стимулировать малый и средний бизнес переходить на форму безналичных расчетов?

— На самом деле НБУ делает все возможное и невозможное. А причина в том, что не все субъекты хозяйствования принимают карты, не в НБУ, а в Кабмине, который уже пятый год тормозит принятие соответствующего постановления Кабмина. И есть все механизмы контроля по линии фискальной службы, по линии защиты прав потребителя, все описано в Налоговом кодексе, в Кодексе об админправонарушениях и в законе "О защите прав потребителей", но добрая вола Кабмина пока не наступила. Собственно, в этом году, я предполагаю, НБУ закончит убеждать Кабмин, что каждый субъект хозяйствования в Украине, как это по закону предусмотрено, должен принимать к оплате платежные карты, будет издано соответствующее постановление, и в ближайшие два-три года мы будем наблюдать существенный приростточек приема платежных карт.

То есть, если это постановление будет принято, какие-то санкции смогут применяться к тем субъектам предпринимательской деятельности, которые по-прежнему не захотят переходить на безналичную форму расчета?

— Я бы сказал, не смогут, а будут. Потому что они предусмотрены, как я уже сказал, Кодексом об административных правонарушениях. За отсутствие терминала, за нежелание принимать карты — от 8,5 до 17 тысяч гривен за каждый случай игнорирования желания потребителя. Собственно, все механизмы есть. Дело за Кабмином — принять один нормативный акт.

Банкоматы не имеют отношения к безналичной форме расчета. О чем тогда говорит такое увеличившееся количество банкоматов, о котором отчитывается НБУ?

— Тут тоже надо сказать, извините, спасибо в кавычках Кабмину, один из нормативов которого предусматривает, что в рамках зарплатных проектов наличка выдается бесплатно бюджетным учреждениям и пенсионерам. Собственно, это и стимулирует спрос на снятие налички и на банкоматы. Никакой другой причины такого большого количества банкоматов в Украине не существует. Украина входит в топ-пять по количеству банкоматов на любой показатель, в том числе, и на количество операций, на количество карт, на количество граждан в Европе. И тому причина — бесплатная наличка. Это надо спросить в Кабмине.

Это плохо?

— Когда мы говорим о безнале, мы чаще всего цитируем или вспоминаем Северную Европу, их центральные банки, которые стимулируют безнал. Там наличку из-под палки будут принимать, потому что это не выгодно субъектам хозяйствования. Как они этого добились? В том числе тем, что они дали четкий сигнал потребителю: наличка — это за деньги, а безнал — это бесплатно. И разница двух этих платежных инструментов — безналичные платежи под ноль, и наличка — под 1% или под 2%, вот, собственно, потребитель сам выбирает, что ему интересно. Хочет наличку? Без проблем. Идешь в банкомат, получаешь под 2%, платишь наличкой. Хочешь бесплатно безналом? Пожалуйста. Все честно, все прозрачно. Но та нормативка, которая, к сожалению, последние десять лет существует относительно бюджетных зарплатных проектов, не стимулирует развитие безнала в Украине. Об этом знает НБУ, об этом знает Кабмин, но, к сожалению, в Кабмине не так просто принимаются решения.

В европейских странах существуют рынки, где в безналичной форме просто ничего не оплатишь.

— А вот тут я с вами не соглашусь. Многие украинские граждане были в Стамбуле и прекрасно видели, как на огромнейшем базаре принимают карты к оплате. У каждого пятого торговца есть бесконтактный или контактный терминал. С учетом того, что фактор терминала переходит от большой железки к смартфону, и в ближайший год, может быть, полтора, через смартфон можно будет принимать бесконтактные платежи, вопрос стоимости оборудования вылетает. Поэтому прием карты на рынках, это в принципе не проблема в ближайшее время. Мы всегда в чем-то были пионерами. Вот это тот хороший пример, который говорит о том, что мы можем быть пионерами.

Напомним, Украина не сможет оплачивать внешние долговые обязательства только за счет госбюджета, отметил в эфире "ГС" доктор экономических наук Алексей Плотников.

Ранее директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в эфире "ГС" пояснил, что благодаря росту зарплат в стране оживилась торговля, а это положительно повлияло и на другие отрасли.