Украина остро нуждается в военной помощи - эксперт

Фото ВМС Украины

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности — столько США выделят из своего оборонного бюджета на следующий год. В целом, американцы потратят 700 млрд долларов на "оборонку", и теперь в этой сумме есть доля и Украины, на этот раз — официально и законно, поскольку президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон.

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Ранее украинские дипломаты объясняли, что этот документ "санкционирует предоставление нашему государству летальных вооружений оборонного характера и существенно расширяет параметры военной поддержки". В частности, американцы теперь смогут лечить раненых украинских военнослужащих в своих медучреждениях и готовить украинских медицинских специалистов в этой сфере.

Что выделение Украине средств означает на практике, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил ведущий эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник.

razumkov.org.ua Эксперт военных программ Центра Разумкова Алексей Мельник

(текст публикуется на языке оригинала)

Яким чином американська військова допомога посилить українську армію зараз? На що можуть бути витрачені кошти?

— Насамперед, варто зазначити, що 350 мільйонів доларів — це не буде готівка чи, скажімо, транспорт якийсь на рахунок Міноборони України. Це — абсолютно практичні речі, які перераховані в документі про бюджет. Вони стосуються як надання зброї оборонного характеру, так і надання послуг з реабілітації та лікування українських військовослужбовців і проведення підготовки спеціалістів різного рівня в Україні як лікарів, так і продовження підготовки військовослужбовців Збройних сил.

По суті, це будуть кошти на допідготовку українських вояків?

— Це лише одна частина, оскільки, знову ж таки, якщо подивитись положення, які записані в бюджеті, тут потрібно зробити, принаймні, один надзвичайно важливий висновок, що бюджет США, на відміну, наприклад, від українського бюджету, це є не просто документ, який розподіляє кошти, але це є програма, яка визначає пріоритети. В даному випадку ще ті статті витрат, які заплановані, це допомога Україні чи надання засобів радіолокаційної боротьби, протиповітряної оборони для спостереження за надводною ситуацією, для розвитку українських військово-морських сил. Тобто це ті пріоритети, які були спільно визначені українськими та американськими фахівцями та на які робить акцент даний пакет американської допомоги.

Американські дипломати цитували пункт американського закону, що начебто "санкціонує надання нашій державі летальних озброєнь оборонного характеру". Що це може бути?

— Це ті ж всім відомі "Джавеліни", для надання яких вже є легітимна підстава. Залишається політичне рішення і технічно виконати це рішення. Крім того, я хотів би звернути увагу на те, що Україні зараз буде надаватись допомога з розвитку протиповітряної та протиракетної оборони і війсково-морських сил. Ще один напрям — військово-морські сили, які, як ми знаємо, були і до того не в дуже доброму стані, але були повністю практично втрачені. Проте Україна залишається морською державою.

На посилення своїх військово-морських спроможностей нам треба запустити наші кораблебудівні заводи і будувати за сучасними стандартами? Чи треба купувати за кордоном?

— Я думаю, що жодне рішення не є єдино правильним, тобто потрібен комплекс заходів. Дійсно, Україна має свої потужності, і зараз ми бачимо, що приймають і на озброєння. Але це кораблі якогось малого класу, середнього класу. Можливо, є сенс також говорити про те, що певні типи, наприклад, "Корвет", будуються кілька років підряд. Цей період ми не можемо чекати. Можливо, на цей період якраз варто все-таки шукати десь можливість закупити в американців кораблі чи на якихось інших умовах, які були у використанні. Можливо, вони не є досконалі, там є теж свої недоліки, тому що вони пов'язані з вартістю їх обслуговування, але це може певним чином закрити ті прогалини, які зараз є в нашій обороні.

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В Україні не вистачає засобів протиповітряної оборони?

— Це одна з, мабуть, серйозних проблем, з якими зіткнулись наші збройні сили під час конфлікту на сході України, тому що Росія за останні кілька років надзвичайно сильно розвинула свої засоби як радіолокаційної боротьби, так і, наприклад, застосування безпілотних апаратів, засоби подавлення українських каналів зв'язку, управління командування. Це теж надзвичайно важлива, чутлива сфера, де Україні наразі не вистачає власних ресурсів.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "ГС" отметил, что выделенные средства на Вооруженные силы Украины в 2018 году — бюджет содержания, а не развития. По его словам, армия не будет процветать, пока в украинской экономике — кризис.