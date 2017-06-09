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    Интервью

    Турецкий политолог о природе давления Трампа на страны НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (322)

    (обновлено: )24701
    Одна из причин усиления давления США на страны НАТО заключается в стремлении Америки укрепить свои позиции перед Китаем, считает турецкий политический обозреватель.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Политический обозреватель Айдын Шахинальп в интервью Sputnik прокомментировал результаты опроса IFop, показавшего, что значительная часть населения стран НАТО выступает против увеличения расходов на оборону до 2 процентов от ВВП, на необходимости чего настаивает президент США Дональд Трамп.

    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert
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    Айдын Шахинальп: "Идея об увеличении расходов на оборону, о которой идет речь, на деле не представляется реализуемой. США тратят на оборонную сферу 3,61% от бюджета, что в цифровом эквиваленте составляет 664 миллиарда долларов. А следом за Америкой идет Великобритания с 60 миллиардами, Франция с 44 миллиардами и Германия с 41 миллиардом долларов. Соответственно, США ждут от других стран увеличения своего вклада в оборону, в связи с чем усиливают на них свое давление, однако эта стратегия не находит реального отражения в экономике".

    По словам журналиста, это давление со стороны американского президента вызвано его попытками заручиться поддержкой внутри страны. "Одна из причин усиления давления США на страны НАТО заключается в стремлении Америки укрепить свои позиции перед Китаем. В свою очередь, антироссийская риторика Трампа рассчитана на оказание эффекта на внутриполитической арене. Трамп стремится использовать этот козырь в качестве внутриполитического инструмента. Это одна из причин того, почему он выбрал для себя роль "старшего брата", оказывающего давление на НАТО", — сказал он.

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