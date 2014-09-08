Луганск, день: массовое возвращение людей и гуляние казачества

В Луганске сохраняется спокойная обстановка, но в городе до сих пор отсутствует вода, энергоснабжение и связь. По-прежнему есть проблемы с поставкой продуктов, медикаментов и топлива. Сотрудники городских служб продолжают вести восстановительные работы, в частности налаживается подача электроэнергии.

Подробнее о ситуации в городе радиостанция Голос Столицы поговорила с собственным корреспондентом в Луганске Надеждой Чернухой.

Какая сейчас обстановка в городе?

— Сейчас в Луганске тихо, спокойно, нет никакой стрельбы. Для города эти несколько дней, начиная с пятницы, прошли очень тихо. Тем не менее на выходных были сообщения о том, что обстреливались окраины города Счастье, пострадавших среди мирного населения там не было. И также в субботу были сообщения о стрельбе в Станице Луганской, не прекращается стрельба в Золотом.

Скажите, восстановлено ли водо- и энергоснабжение города? Налажена ли работа банков?

— Ничего не поменялось, но потихоньку начинают возобновлять подачу воды. Однако электричества нет. Еще не восстановили.

Что сейчас происходит в приграничном районе?

— Там тихо. Если раньше у нас постоянно были сводки о том, что происходит стрельба или обстрелы пограничных пунктов, то сейчас все относительно спокойно.

Появилась информация об обстреле боевиками Попасной? Что там происходит?

— Действительно, была стрельба в субботу и воскресенье, сообщают, что в городе были какие-то разрушения. Но там бои идут не в самом городе, а рядом, в поселке Золотое – там расположены позиции батальона "Луганск-1". Последний обстрел был позавчера вечером. К счастью, никто не пострадал, только разрушены укрепления, не более того.

Есть информация, что в Перевальске казаки-боевики устроили "смотр", хвастались захваченной в боях с ВСУ техникой.

— Да, вчера это мероприятие прошло в середине дня, все это было посвящено присяге ополченцев на верность "ЛНР" и "Новороссии". Мероприятие прошло где-то в районе Изварино, на пропускном пункте. Сама присяга прошла там, в присутствии священников. А позже уже основная часть мероприятия переместилась в Перевальск, там на площади прошел "смотр казацкой национальной гвардии всевеликого войска донского". Там демонстрировали якобы захваченную военную технику и проходили массовые гуляния для местного населения и представителей казачества.

К слову, ранее в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор Артем Маслаков заявил, что в Донецк массово возвращаются люди.