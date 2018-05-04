Атака на сотрудника СБУ. Обидчики задержаны полицией

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Три человека задержаны за потасовку со стрельбой, во время которой ранили сотрудника СБУ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

Скриншот с Facebook

"В Киеве правоохранители задержали трех человек, которые устроили потасовку с комиссией чиновников, в результате которой получил ранения сотрудник спецслужбы", — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 3 мая, на автостоянке на улице Вишняковской в ​​Дарницком районе столицы.

"Представители комиссии, в состав которой входили сотрудник Государственной аудиторской службы, КП "Киевпарктранссервис", а также сотрудник СБУ, прибыли на указанную автостоянку с целью проведения контрольного замера отведенного под паркоместа участка", — рассказали в прокуратуре.

Указанные действия, как отмечается, проводились в рамках уголовного производства и были санкционированы судом.

"Во время этой проверки между группой мужчин, которые представляли интересы владельца автостоянки, и членами комиссии возник конфликт. Во время потасовки указанные мужчины совершили нападение на сотрудника спецслужбы, а один из злоумышленников достал предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону правоохранителя, ранив его", — добавили в ведомстве.

Троих участников конфликта задержали на месте происшествия. "Это граждане Украины, один из них — уроженец иностранного государства. Все трое — жители столицы", — отметили в прокуратуре.

Накануне сообщалось, что в Киеве в Дарницком районе неизвестные кавказской внешности ранили работника СБУ. По данным полиции, он входил в комиссию, которая проверяла работу "для проведения замеров паркомест".