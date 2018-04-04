В Днепре возле детской больницы нашли тело мужчины

На улице Караваева, 68 в Днепре обнаружили труп мужчины. Тело нашли возле котельной недалеко от 6-й детской городской больницы.

На месте происшествия работает полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Об этом "Информатор" сообщает с места события.

dp.informator.ua На месте убийства в Днепре

На лице погибшего и возле его тела было много крови, однако правоохранители отметили, что предварительно — смерть ненасильственная. Документов, удостоверяющих личность, на месте не обнаружили. Судя по одежде, мужчина — не бездомный, но все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.