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    Происшествия

    В Днепре возле детской больницы нашли тело мужчины

    (обновлено: )25
    На месте убийства в Днепре
    dp.informator.ua

    На улице Караваева, 68 в Днепре обнаружили труп мужчины. Тело нашли возле котельной недалеко от 6-й детской городской больницы.

    На месте происшествия работает полицейский патруль и следственно-оперативная группа. Об этом "Информатор" сообщает с места события.

    dp.informator.ua
    На месте убийства в Днепре

    На лице погибшего и возле его тела было много крови, однако правоохранители отметили, что предварительно — смерть ненасильственная. Документов, удостоверяющих личность, на месте не обнаружили. Судя по одежде, мужчина — не бездомный, но все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

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