В Харькове автомобиль полностью провалился под землю

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль полностью провалился под землю в понедельник на улице Белогорской в Харькове, сообщили пользователи социальных сетей.
"Харьков сегодня! "Юбилейный-2" на Алексеевке. Привет коммунальщикам", — подписан снимок на странице Харьков City в Facebook.
Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе патрульной полиции города, пишет NewsRoom.
"Около 15:00 на территории гаражного кооператива случился обвал грунта в связи с аварией канализационной трубы. На место были вызваны соответствующие службы КП "Харьковводоканал". Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа", — сообщили в управлении.
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Достать машину из "ловушки" удалось только с помощью автокрана.
Ранее сообщалось, что в Одессе образовался очередной крупный провал на дороге. Инцидент произошел на ул. Дюковской, у подпорной стены морской академии. В яму провалился легковой автомобиль, но обошлось без жертв и пострадавших.