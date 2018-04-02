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    Происшествия

    В Харькове автомобиль полностью провалился под землю

    (обновлено: )44920
    Несколько фотографий выложены на станице Харьков City в Facebook. На снимках видно, что автомобиль рухнул в огромную яму. Достать машину из "ловушки" удалось только с помощью автокрана.
    Автомобиль рухнул в яму в Харькове
    facebook.com/Kharkov.City

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Автомобиль полностью провалился под землю в понедельник на улице Белогорской в Харькове, сообщили пользователи социальных сетей.

    "Харьков сегодня! "Юбилейный-2" на Алексеевке. Привет коммунальщикам", — подписан снимок на странице Харьков City в Facebook. 

    facebook.com/Kharkov.City
    Автомобиль рухнул в яму в Харьков

    Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе патрульной полиции города, пишет NewsRoom.

    "Около 15:00 на территории гаражного кооператива случился обвал грунта в связи с аварией канализационной трубы. На место были вызваны соответствующие службы КП "Харьковводоканал". Все обстоятельства происшествия устанавливает следственно-опeративная группа", — сообщили в управлении.

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    Достать машину из "ловушки" удалось только с помощью автокрана. 

    Ранее сообщалось, что в Одессе образовался очередной крупный провал на дороге. Инцидент произошел на ул. Дюковской, у подпорной стены морской академии. В яму провалился легковой автомобиль, но обошлось без жертв и пострадавших.

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